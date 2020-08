Nu a rezistat prea mult timp singur! Maluma, surprins de paparazzi în compania unei femei misterioase

Maluma este unul dintre cei mai în vogă cântăreți ai momentului. Cu milioane de fani și piese care devin peste noapte hituri, artitul de 26 de ani a cucerit topurile muzicale din întreaga lume.

Nu doar piesele sale stârnesc interesul audienței, ci și viața sentimentală. Fanii sunt întotdeauna dornici să afle noutăți despre Maluma, iar cea mai recentă veste despre artist este aceea că și-a găsit o nouă parteneră.

Maluma a fost fotografiat de paparazzi în New York, în compania unei tinere misterioase. Se pare că artistul nu a rezistat multă vreme singur și a depășit momentul despărțirii de frumoasa Natalia Barulich. Modelul și-a găsit fericirea în brațele fotbalistului Neymar, iar depsre relația cu Maluma spune că a fost una toxică.





Sursa FOTO: Profimedia Images

În luna iulie, Maluma a lansat melodia "Hawai", o piesă inspirată chiar de către fosta iubită. Chiar și așa, cântărețul pare acum că nu mai este bântuit de fantomele trecutului.

În imaginile surprinse de paparazzii, Maluma s-a relaxat alături de noua cucerire la prânz, pe terasa restaurantului NOMO Kitchen, în Soho.

Cei doi au fost fotografiați în ipostaze tandre, în timp ce se sărutau. Momentan, presa mondenă nu are mai multe detalii despre cea care a înlocuit-o, cel puțin pentru o vreme, pe Natalia.

Citește și: A trăit o frumoasă poveste de dragoste cu Maluma, dar acum a devenit iubita lui Neymar. Cine e Natalia Barulich



Sursa FOTO: Profimedia Images

Maluma se află în prezent în New York, unde pregătește o colaborare cu Jennifer Lopez. Cei doi lucrează împreună la un nou videoclip. Artistul are planuri serioase în următoarea perioadă și a fost anunțat pe lista artiștilor care vor urca în acest an pe scena MTV VMAs.