O componentă a trupei Fifth Harmony a dezvăluit că este virgină la 27 de ani: „Oamenii au râs de mine”

Toată planeta cunoaște piesele trupei Fifth Harmony, printre care „Worth it” și „Work from home”, care au adunat peste 4 miliarde de vizualizări pe YouTube, însă puțină lume știe poveștile din spatele artistelor care au interpretat aceste melodii.

Ally Brooke, Normani, Dinah Jane, Lauren Jauregui și Camila Cabello au făcut parte din Fifth Harmony, iar prima dintre acestea a decis recent să facă dezvlăuiri despre viața ei personală.

Potrivit celor de la Billboard, Ally Broke, care în vara acestui an a împlinit 27 de ani, a scris o carte despre viața ei, intitulată „Finding Harmony”, în paginile căreia a afirmat că este virgină!

„Am scris despre asta în cartea mea, unde am vorbit foarte deschis. Am avut curaj să vorbesc despre asta. Mă simt fericită că am fost în stare să împărtășeșc acest lucru cu fanii și cu cititorii mei și că le-am vorbit despre alegerea pe care am făcut-o. Au fost momente când oamenii au râs de mine sau au pus la îndoială faptul că sunt virgină, dar eu știam adevărul”, a spus Ally Brooke.

Artista a afirmat însă că a întâlnit și oameni care i-au respectat decizia și nu au pus la îndoială veridicitatea informației: „E minunat să simți acel respect. Nu am simțit nicio presiune din partea acelor oameni, iar acest lucru e grozav”.

foto: Getty Images

Vezi și: FERMA. În Plus, episodul 26: Ce spune PR-ul Annei Lesko despre participarea ei la Ferma