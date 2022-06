Oana Ciocan nu își dorește să aibă copii din cauza situației financiare

Oana Ciocan a declarat public că nu își dorește să aibă copii în viitorul apropiat deoarece nu are maturitatea necesară și nici venituri suficiente.

Oana Ciocan a fost una dintre cele mai apreciate concurente de la Survivor România. Aceasta a părăsit competiția după 15 săptămâni petrecute în Republica Dominicană. La scurt timp după finalizarea concursului, acesta a oferit un interviu în cadrul căruia a menționat care sunt planurile sale de viitor.

Pentru publicația FANATIK, tânăra în vârstă de 24 de ani a menționat faptul că nu are în plan să facă un copil în următorii ani. Oana Ciocan a declarat că nu se află la acel nivel de maturitate și nici la o stabilitate financiară care să îi permită să aibă un copil în acest moment.

„Încă nu am ajuns la un nivel de maturitate și la o stabilitate financiară atât de bună încât să mă gândesc să am copii. Îmi doresc asta, dar probabil pe la 30 de ani, nu acum”, a declarat ea pentru sursa menționată.

Atunci când a părăsit show-ul Survivor România, Oana a susținut că este foarte mândră de prestația sa. Cu toate acestea, tânăra își dorea să ajungă în marea finală.

„Domnul Dan, mă doare inima. Am crezut în șansa mea până la final. Am luptat, deși mi-a fost greu uneori. Sunt atât de mândră că am ajuns până aici, pentru că eu nu mă gândeam și am ajuns, până la urmă, încât nu pot să plâng. Pentru că sunt mândră de mine, sunt recunoscătoare, m-am maturizat și am învățat atâtea lecții încât nu aș putea să ofer nimic atât de mare la schimb”, a spus ea, atunci când a părăsit competiția.

