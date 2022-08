Oana Lis și-a vândut verigheta pentru a-i cumpăra lui Viorel un scaun cu rotile

Oana Lis a fost foarte mult timp criticată de publicul larg din cauza diferenței mari de vârstă dintre ea și soțul ei. Acum, când fostul primar al Capitalei se află într-o stare critică, blondina și-a arătat iubirea față de el printr-un gest impresionant!

Oana și Viorel Lis formează unul dintre cele mai controversate cupluri din showbizul românesc, iar acest lucru a provocat multe reacții ale celor doi soți. Încă de la începutul relației, oamenii au spus în nenumărate rânduri că blondina are un interes de natură financiară, acesta fiind motivul pentru care s-a cuplat cu fostul primar al capitalei. Acum însă, când Viorel Lis se află într-o stare critică, partenera lui de viață și-a arătat iubirea printr-un gest impresionant.

Viorel Lis, în vârstă de 78 de ani, are foarte multe probleme de sănătate, iar viața sa este pusă în pericol. După primele declarații ale Oanei, fostul primar al Bucureștiului are nevoie de un scaun cu rotile deoarece nu mai poate merge. Pe rețelele de socializare, blondina a postat o fotografie din momentul în care își ducea verigheta la amanet, pentru a avea bani să îi achiziționeze soțului cele necesare.

„Azi mi-am lăsat verigheta la amanet ca sa pot să-i cumpăr de urgenta un cărucior cu rotile lui Vio, ca o femeie "pe interes " ce sunt, cum vorbea lumea...#deciziideviata”, a scris ea pe rețelele de socializare.

În urmă cu doar câteva săptămâni, Oana Lis anunța pe rețelele de socializare faptul că partenerul ei de viață nu mai poate merge de unul singur și că starea lui de sănătate se înrăutățește.

’Viața nu e lapte și miere... decât in social media, în filme și in poveștile Disney!!!...In realitate lucrurile ni-i se întâmpla și cu bune și cu mai putin bune...asa că voiam să vă zic că de luni sunt internată intr-un spital de recuperare cu Viorel ca i s-a degradat foarte mult starea intr-o săptămână...nu mai poate merge singur deloc și dacă e vreo sansa ca să se recupereze si sa nu cada la pat, trebuia să fac asta pentru el si bineînțeles am si eu durerile mele de tratat.....Voiam să vă rog să vă rugați ptr el și să-i transmiteți un gând bun pentru ca eu cred in energii si daca sunteti aici pe pagina mea...aveti energie bună in suflet...si cu ajutorul medicilor si asistenților de recuperare de aici, cu ce pot eu să fac si cu susținerea voastră energetică care a mai funcționat...eu sper într-o ameliorare pentru ca calitatea vietii contează la orice vârstă. Doamne ajută!’’, a scris ea săptămânile trecute pe rețelele de socializare.

Sursă foto: Oana Lis/Facebook

