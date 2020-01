Oana Radu, adevărul despre relația cu iubitul ei mort: “Am trăit multe lucruri neplăcute fizic”

În urmă cu aproape cinci luni, Oana Radu a trecut printr-o dramă fără margini: Alin, bărbatul care i-a fost iubit timp de trei ani, a murit.

Imediat după ce iubitul ei a murit, Oana Radu a început să posteze în mediul online fotografii în care apărea alături de antrenorul ei de fitness, Cătălin, pe care îl cunoaște de mai bine de opt ani, după cum spune chiar ea.

Dacă, inițial, a negat că ar avea o relație cu antrenorul ei, Oana Radu a recunoscut în direct în emisiunea “La Măruță” că se iubește cu acesta, dezvăluind că relația cu Alin nu a mers atât de bine pe cât au crezut cei din jur.

„Am fost îndrăgostită de el când aveam 20 de ani, dar eram prea voluminoasă ca să mă placă. Dar eram foarte buni prieteni. Când a reapărut Cătălin în viața mea, eu nu credeam că o să pot fi vreodată fericită cu un bărbat. Nu vreau să vorbesc despre un om mort care nu se poate apăra, ca să-mi iau mie apărarea. Nu vreau să vorbesc rău despre un om care a murit. Atunci când Cătălin a reapărut în viața mea mi-am dat seama că, de fapt, pot fi fericită cu adevărat”, a spus Oana Radu în direct la PRO TV.

Artista a mai dezvăluit și că Alin nu i-a fost fidel și că ea a trăit multe lucruri neplăcute fizic când era într-o relație cu el: „Cunoscuții mei știu ce am trăit eu trei ani de zile. Nu am spus că a fost doar rău. Am ieșit din relația cu Alin cu datorii de 2 miliarde. Îmi pare rău că este îndurerată familia lui. Îndurerată a fost și mama mea, care m-a crescut singură de la trei săptămâni și care a aflat că eu, în trei ani de zile, am trăit multe lucruri neplăcute, atât fizic, cât și psihic. Eu, când i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat, am fost acolo, chiar dacă poate nu merita să fiu acolo. M-am simțit oribil să aflu că, după trei ani de zile în care am îndurat și bune și rele alături de un om, am aflat că nu mi-a fost atât de fidel”.