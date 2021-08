Oana Radu, anunț neașteptat pe Instagram. Nici măcar soțul ei nu a știut

Oana Radu a dus o luptă cruntă de-a lungul anilor împotriva kilogramelor. Artista s-a confruntat cu o obezitatea, dar a reușit să ajungă la silueta dorită cu ajutorul soțului ei.

După multe exerciții fizice și după o dietă echilibrată, Oana Radu a ajuns aproape la silueta dorită. Pentru că este foarte fericită de rezultatele muncii ei, artista a făcut și un anunț neașteptat, despre care nici soțul ei, Cătălin Dobrescu, nu știa.

„Am o veste foarte bună pentru mine și simt nevoia să mă laud, dar în sensul de mândrie, nu în sensul de a crea invidie sau ceva.

Astăzi mi-am luat măsuri și vreau să vă spun și îl anunț și pe soțul meu cu această ocazie că am aproape măsurile standard. La bust am 92 de centimetri, în talie am 61 de centimetri și în șolduri 92 de centimetri, deci sunt aproape de 90-60-90.

Sunt fericită și împlinită și sunt și cea mai slabă din viața mea, deși am momente în care mi se pare că sunt grasă, dar asta pentru că îmi doresc foarte mult să nu fiu”, a spus Oana Radu într-o serie de filmulețe pe Instagram.

Întrebat ce crede despre această reușită a ei, soțul Oanei Radu a părut foarte bucuros. „Mă simt super bine, așteptam momentul ăsta de când te-am cunoscut. Am știut că vom ajunge aici, pentru că am încredere în mine și acum am încredere și în tine”.

Sursă foto: Instagram Oana Radu