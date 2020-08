Oana Radu, superbă la starea civilă. Cântăreața s-a căsătorit cu antrenorul ei de fitness

Oana Radu a spus “da” la starea civilă: cântăreața s-a căsătorit cu antrenorul ei de fitness, Cătălin Dobrescu, cel cu care s-a cuplat la scurt timp după decesul fostului ei iubit.

Oana și-a ținut la curent fanii de pe Instagram cu o zi înainte, când a fost să își facă manichiura pentru marele moment. La starea civilă, cântăreața a fost superbă într-o rochie albă de vară, asortată cu sandale sexy aurii. Oana a optat pentru un machiaj nude și un spectaculos accesoriu de păr.

Pentru a arăta perfect în ziua căsătoriei sale, Oana Radu și-a dus la bun sfârșit cura de slăbire. Vedeta are acum o siluetă impecabilă.

„Haterii vor spune că e Photoshop! Transformarea mea a luat sfârșit! În aceste poze mă vedeți pe mine la 57 de kilograme, de la 75! Partea mișto este că mi-a transformat total corpul! Sunt foarte fericită! Așa arăt eu acum! De acum înainte urmează un drum destul de greu, cel al menținerii! Am decis să încep această nouă dietă când am ieșit din pandemie, cu 75 de kilograme, greutate ce o aveam de câteva luni, fiindcă nu eram suficient de serioasă! M-am remontat și iată că am ajuns acolo unde mi-am dorit”, a spus de curând Oana Radu.

Anul trecut, la începutul lunii septembrie, Oana Radu trece prin cea mai grea perioadă a vieții: Alin Mihai Suflea, iubitul ei de la acea vreme, a murit după ce a fost incendiat în scara blocului de către un vecin care avea problem psihice.

Drama a făcut-o pe Oana Radu să vadă cu alți ochi viața, astfel că artista a decis să o ia de la zero, iar drumul ei s-a schimbat aproape complet: cântăreața a început din nou să slăbească și s-a reîndrgostit, cel care i-a devenit partener fiind Cătălin Dobrescu, instructorul ei de fitness.

Chiar dacă a fost pusă la zid de fani, pe motiv că și-a găsit prea repede fericirea după o tragedie atât de mare, Oana Radu a mers mai departe și nu a pus la suflet comentariile cârcotașilor. Așa se face că acum ea a anunțat pe Instagram că a slăbit aproximativ 20 de kilograme.