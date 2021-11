Oana Roman a făcut a treia doză de vaccin! Ce le-a povestit fanilor în legătură cu asta?

Oana Roman s-a vaccinat cu a treia doză împotriva Sars-Cov-2 și a fost întrebată de fani cum se simte.

A povestit că nu s-a confruntat cu niciun fel de simptome după vaccinarre și a avut doar o mică durere la nivelul mâinii:



"Am primit foarte multe mesaje în care sunt întrebată cum mă simt după doza a treia de vaccin. Eu nu am avut niciun fel de simptome, absolut nimic, doar o durere locală în locul în care mi s-a făcut vaccinul. Mă doare puțin mâna, în rest, nici febră, nici frisoane, dar nici stare de oboseală, " a declarat Oana Roman pe rețelele de socializare.

Vedeta are mereu grijă de sanătatea ei și îi ține la curent pe fani cu tot ce face ca să fie bine. De curând, Oana Roman s-a confruntat cu teama de un dagnostic complicat, teama pe care a mărturisit-o pe Instagram:

Vedea și-a făcut o analiză Computer Tomograf, iar rezultatul a ridicat semne de întrebare.

„M-am tot gândit azi dacă este cazul să vă povestesc ceea ce urmează și am decis să o fac pentru a da un exemplu. În urma analizei Computer Tomograf făcută acum două săptămâni, despre care v-am vorbit atunci, am observat în rezultatul scris ceva ce mi-a pus semne de întrebare nu numai mie. Azi când am citit rezultatul am decis că trebuie să mai fac o analiză pentru a vedeta dacă această suspiciune se confirmă sau nu."

"Am făcut de urgență un nou CT. Rezultatul a fost ok și nu a confirmat suspiciunea. Dar pentru câteva ore, pământul mi-a fugit de sub picioare! A fost cumplit. (...) De ce vă spun asta? Mergeți să vă faceți analizele constant. E realmente singura șansă de a preveni sau a vedea din timp o eventuală afecțiune! Vă rog nu neglijați. Azi mă gândeam că și dacă nu avem bani de mâncare, analize tot trebuie să facem. Azi am trăit asta pe pielea mea. O spaimă greu de descris. Mergeți la analize și la control. Oriunde dar mergeți. Anual. Constant. Vă poate salva viața la propriu.”, a transmis Oana Roman.

