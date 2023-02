Oana Roman: "Dacă am greșit, îmi cer scuze! Și vreau să încheiem"

Oana Roman are păreri de rău în legătură cu neînțelegerile cu fostul ei soț, Marius Elisei.

Citește și Cine este Theodor Andrei, tânărul care va reprezenta România la Eurovision 2023

După ce au anunțat că s-au despărțit, cei doi și-au transmis mesaje grele, mesaje pe care acum Oana Roman le regretă.

Pe Instagram, acesta a declarat

„Mai vreau să spun ceva, pentru că tot este duminică și este zi sfântă și este o zi în care trebuie să ne liniștim, în care trebuie să ne odihnim. Am stat și m-am gândit foarte serios zilele astea la tot ce s-a întâmplat, la tot ce s-a spus și cred că totul a fost greșit. Poate și eu am exagerat pentru că am fost pusă într-o situație foarte dificilă și m-am trezit singură cu prea multe pe cap și dacă am greșit, îmi cer scuze! Și vreau să încheiem! Mi s-au adresat cuvinte foarte urâte, poate și eu am spus cuvinte urâte, dar trebuie să încheiem pentru Iza, să fie liniște. De aceea nu vreau să mai discut sau să mai dau curs unor speculații, sub nicio formă legat de tot ce s-a întâmplat. Atâta timp cât Iza își vede tatăl, eu sunt fericită și nimic altceva nu mai contează. M-am sfătuit aseară cu familia mea, care nu este de sânge, dar este de suflet și m-au ajutat foarte mult să înțeleg niște lucruri și da, am exagerat și eu, dar ce am primit înapoi a fost foarte greu. Așa că vreau să încheiem! De tot, pentru totdeauna."







Vezi și: Nicoleta Șerban, concurenta de la Românii au talent care a fost comparată cu Gabi Luncă