Oana Roman, despre povestea cu Marius Elisei: "Relația noastră a fost cu valuri înalte și căderi spectaculoase"

Au trecut prin foarte multe, i-au făcut pe toți să creadă că nu se vor mai împăca niciodată, dar acum formează o familie frumoasă.

Margherita de la Clejani, amendă penală după ce a condus sub influența substanțelor interzise

Oana Roman chiar i-a făcut o declarație de dragoste celui care a depus eforturi să se împace cu ea:

"Am avut multe furtuni în relația noastră. A fost cu valuri înalte și căderi spectaculoase dar și cu suișuri fulminante. A fost cu ras și cu plâns, cu fericire și tristețe,dar per total a fost mai bine decât rău . Am știut împreună să trecem peste toate și sa rămânem împreună la propriu și la bine și la greu. Nu e ușor în fiecare zi, dar familia noastră e unita și trăim adevărat și frumos.