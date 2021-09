Oana Roman, interdicție primită de la medici din cauza unor probleme de sănătate

Oana Roman și-a făcut investigații medicale pentru că nu s-a simțit prea bine în ultima perioadă, iar ulterior și-a ținut fanii la curent cu ce a aflat.

După un control la pneumolog, dar și un set de analize serios, vedeta a fost sfătuită de doctori să renunțe la fumat.





”Am fost la doctor. Nu sunt probleme mari, dar…trebuie să mă las de fumat pentru că am o tuse tabacică cronică”.







De curând, Oana Roman și-a făcut un Computer Tomograf, iar rezultatul a ridicat semne de întrebare.





"Am făcut de urgență un nou CT. Rezultatul a fost ok și nu a confirmat suspiciunea. Dar pentru câteva ore, pământul mi-a fugit de sub picioare! A fost cumplit. (...) De ce vă spun asta? Mergeți să vă faceți analizele constant. E realmente singura șansă de a preveni sau a vedea din timp o eventuală afecțiune! Vă rog nu neglijați. Azi mă gândeam că și dacă nu avem bani de mâncare, analize tot trebuie să facem. Azi am trăit asta pe pielea mea. O spaimă greu de descris. Mergeți la analize și la control. Oriunde dar mergeți. Anual. Constant. Vă poate salva viața la propriu.”, a transmis Oana Roman.

