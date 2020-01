Oana Roman, o nouă fotografie provocatoare: “Îndrăznesc sa-mi arăt feminitatea”

O parte din urmăritorii de pe Instagram o critică, alții însă o admiră!

Cert e că Oana Roman e din ce în ce mai asumată! Și pozează tot mai sexy! Cea mai recentă fotografie de pe Instagram o prezintă tot în pat, într-un neglijé alb. Alături de poză este următorul comentariu:



“Sunt foarte mândră de această ședință foto si iti multumesc @vica_blochina pentru ca mi ai dat curaj sa îndrăznesc sa mi arăt feminitatea!”

Faptul că a slăbit considerabil în ultima perioadă a ajutat-o să se simtă bine în această ipostază inedită. Fotografiile surprind în continuare fanii, mai ales că au venit după anunțul divorțului de Marius Elisei.

Într-o altă postare, Oana i-a pus deja la punct pe cei care o critică:

„Am făcut o ședință foto, am pus o poză! Decentă! Nu știu dacă frumoasa sau nu, dar frumosul e relativ, și subiectiv ! Si v-ați năpustit asupra mea ca șacalii, ați aruncat ură, venin, răutate, jigniri de necitit. V-ați vărsat negrul din suflete, v-ați răzbunat pe mine pentru ce stiu eu ce lipsuri afective sau materiale aveți! Ați arătat cât de mult rău poate zace într-o femeie, unele care sunt mame, bunici, soții.





M-ați călcat în picioare pentru ca am curaj, pentru ca sunt asumată, pentru că nu urlu, nu țip, nu-mi pun poalele în cap, pentru că am coloana vertebrală, stau dreaptă, am cariera muncită din greu de peste 20 ani, pentru că lupt ca să fiu independentă, liberă, și în loc să faceți la fel, din neputință aruncați cu tot ce e mai rău în voi!”, a scris Oana Roman, pe pagina personală de Instagram."



FOTO: INSTAGRAM