Din păcate, nu doar mama ei, Mioara Roman, se confruntă cu probleme de sănătate.

Oana Roman le-a spus fanilor într-un Instastory că nu se simte bine și că va ajunge la spital pentru a-și face investigații.

”Recunosc că de câteva zile nu prea mă simt în apele mele, probabil și oboseala de la toată munca pe care o depunem în curte pentru că muncim singuri, dar chiar și Anda îmi zicea că ce e cu tine că parcă n-ai vlagă, n-ai chef. M-am hotărât să mă duc să-mi fac niște analize pentru că nu mi-am făcut de 8-9 luni, mâine dimineață mă duc la spital, să-mi fac un set de analize, să-mi ia sânge că mi-e să n-am iar probleme. (...) Probabil că mulți din voi știți că eu am avut probleme cu tiroida, am avut o hipertiroide pe care am tratat-o, de doi ani nu mi-am mai făcut analize, am terminat tratamentul, iar acum tare mi-e că de la multe întâmplări, mult stres, tare mi-e că tiroida mea s-a dereglat iar, de asta vreau să-mi fac analize să știu exact”, a mai spus Oana Roman.

Pe lângă munca pe care o prestează și alături de rolul de mamă și de iubită, Oana trebuie să fie și o fiică responsabilă și să își supravegheze constant mama, care acuză probleme mult mai mari de sănătate.