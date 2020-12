Oana Roman s-a despărțit de soțul ei, Marius Elisei. „Eu am făcut tot ce am putut”

Oana Roman și Marius Elisei și-au spus „adio” după 6 ani de mariaj cu probleme. Cei doi au încheiat urât o relație din care a rezultat un copil.

Oana Roman și-a anunțat admiratorii de pe Instagram că s-a despărțit de soțul ei, Marius Elisei. Cei doi au avut un mariaj tumultuos, presărat cu despărțiri și împăcări repetate. De această dată, ruptura dintre cei doi e definitivă.

Citește și

Într-un Instastory, Oana Roman a dezvăluit că Marius Elisei a plecat cu tot cu afacarea de care ea s-a ocupat în perioada pandemiei, un magazin online.

„Simt că vă datorez niște explicații în legătură cu postarea mea de aseară și cu încetarea implicării mele în proiectul Mio Boutique. Ca să încerc să păstrez lucrurile într-o notă cât se poate de decentă, vă spun doar că eu nu am avut niciodată o implicare în actele societății care era în spatele acestui proiect, am mers pe încredere. Am muncit și m-am implicat 100% în acest proiect, care a mers foarte bine încă din prima zi. E un business care a fost pe profit din prima săptămână. Se pare că nu a fost de ajuns. Am considerat că era un proiect comun, de familie. Se pare că am fost singura care a gândit așa”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Fiica lui Petre Roman a mărturisit că se va concentra pe viața ei de acum înainte și se va îngriji de fiica lor de 6 ani, Izabela.

„Eu am făcut tot ce am putut, am demonstrat că pot, am făcut-o pentru noi, ca familie, n-a fost de ajuns, am înțeles că nu se mai poate merge mai departe și o să-mi văd de drumul meu. Cred că este cea mai bună decizie, pentru că eu trebuie să mă concentrez să cresc acest copil minunat pe care îl am și să-mi văd de viața mea”, a mai spus Oana Roman.

Oana Roman și Marius Elisei s-au căsătorit în iunie 2014, însă în 2017 au apărut primele fricțiuni între ei și primele zvonuri că se despart. Au ajuns la un numitor comun și au continuat relația.

Fotografii: @oanaromanelisei

Vezi și VIDEO: Irina Rimes și-a pus piercing-uri! - Trending Review cu Daragiu - episodul 51