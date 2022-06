Oana Roman și Marius Elisei au din nou neînțelegeri? "Prefer să fiu criticat, decât să spun adevărul"

S-au iubit, s-au căsătorit, s-au despărțit, s-au împăcat apoi, dar acum se pare că există din nou conflicte.

La o emisiune TV, Oana Roman a vorbit despre relația ei:

„Eu am încercat foarte mulți ani să îi explic și să mă mulez și să accept niște lucruri, nu se poate. Este clar că eu asta sunt și asta este viața mea, munca mea e asta, menirea mea este să fac asta, noi am vorbit de-a lungul anilor de zeci și sute de ori. Am ajuns în punctul în care am senzația că vorbesc doar eu și mă aud singură”

„Numai că eu nu consider că lucrurile merg în direcția care trebuie, din păcate. Cel puțin în ultima vreme. Probabil că este și o problemă a, nu știu, caracterului pe care îl am eu. Eu am evitat și evit în general să mă plâng sau să dezbat lucruri… Se spune că rufele se spală în familie”, a mai spus Oana Roman.





La rândul său, Marius Elisei a postat două mesaje pe Instagram în care a dat clar de înțeles, la story, că nu se simte confortabil în poziția în care este, dar că alege să nu dea replica public, deși ar putea face asta:

„Prefer să fiu criticat, decât să spun adevărul. Adevărul te costă scump (…) Nu regret nimic în viața asta, doar trei aspecte: 1,2,3. Sunt doar pentru mine”, a fost mesajul publicat de acesta.

