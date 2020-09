Fiica Oanei Roman, Izabela, a mers azi pentru prima dată la școală, doar că, primul clopoțel din viașa ei o să fie cu totul altfel decât s-ar fi așteptat mama ei.

Oana Roman chiar a scris câteva mesaje cu privire la prima zi de școală a fetiței sale și s-a arătat destul de preocupată de ce urmează. În seara de dinainte de prima zi de școală, Oana a scris pe Instastory:



În prima zi de școală, Oana a mai publicat un mesaj încărcat de emoție, alături de o poză cu fiica ei:



“Prima zi de școală. I-am facut poza acasă ca să fie fără mască. Am avut emoții mai mari decât când am nascut-o ! Nu știu de ce! Am avut inima strânsă si lacrimi în ochi pentru ca am lăsat-o singura la poarta scolii cu o doamna pe care nu o cunoaște și nu o poate vedea din cauza măștilor.