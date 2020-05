Oana Roman, tot mai curajoasă! În ultima zi de izolare, s-a pozat purtând pijamale sexy din satin

La 44 de ani, Oana Roman pare că acum își descoperă feminitatea.

După ce la începutul anului vedeta se poza în pat, în ținute sumare sau într-un neglijeu, acum, în ultima zi de izolare, își ia la revedere de la ținutele de casă cu o fotografie în pijamale. Nu orice fel de pijamale, ci unele roșii, cu pantaloni scurți și maieuț cu bretele, din satin foarte sexy. Alături de poză, Oana a scris:



“Bună dimineață . Ultima zi de izolare . Așa că azi ne răsfățațăm în pijamale. De mâine ușor ușor începem treaba ..eu o să încep de luni…mă mai bucur weekend-ul ăsta de vremea frumoasă și de o vizită la oameni de care îmi e tare dor.

La poza publicată, unii urmăritori au remarcat tabloul cu Arsenie Boca de pe perete și au întrebat-o de unde îl are, alții au lăudat-o, iar câțiva au criticat-o. Vedeta pare însă că își asumă cine e și încă de la începutul anului, de când pare că a început să se reinventeze, a transmis un mesaj pentru toți cei care au observații neplăcute la adresa ei:

“V-ați năpustit asupra mea ca șacalii, ați aruncat ură, venin, răutate, jigniri de necitit. V-ați vărsat negrul din suflete, v-ați răzbunat pe mine pentru ce stiu eu ce lipsuri afective sau materiale aveți! Ați arătat cât de mult rău poate zace într-o femeie, unele care sunt mame, bunici, soții.





M-ați călcat în picioare pentru ca am curaj, pentru ca sunt asumată, pentru că nu urlu, nu țip, nu-mi pun poalele în cap, pentru că am coloana vertebrală, stau dreaptă, am cariera muncită din greu de peste 20 ani, pentru că lupt ca să fiu independentă, liberă, și în loc să faceți la fel, din neputință aruncați cu tot ce e mai rău în voi!”



