Oana Tache, jurnalistul român care va modera dezbaterea despre revenirea economică post COVID-19 din Parlamentul European

Premieră importantă pentru România! Un jurnalist român va modera dezbaterea „Next Generation EU din Parlamentul European”, pe tema revenirii economice a statelor după pandemia de COVID-19. Oana Tache a deavăluit ce înseamnă această nouă experiență pentru ea.

Oana Tache este primul influencer român invitat să modereze, în cadrul evenimentului European Youth Event (EYE), panelul NEXT GENERATION EU: Revenirea Economică post COVID 19.

Evenimentul, găzduit în perioada 8-9 octombrie 2021 la Strasbourg, este unul de o însemnătate aparte pentru jurnalista din România.

„Sunt extrem de fericită că anul acesta am ocazia să moderez un panel în cadrul acestui summit, o experiență fără precedent pentru mine și pe care o aștept cu multe emoții! EYE2021 face parte din Conferința privind Viitorul Europei – proces consultativ cu cetățenii de toate vârstele din Uniunea Europeană.

Sub tagline-ul The future is ours, #EYE2021 va desfășura activități online începând cu 4 octombrie care vor culmina cu cele două zile de evenimente în regim hibrid la sediul Parlamentului European din Strasbourg și Franța. Misiunea finală a evenimentului este aceea de a implementa acțiuni concrete în ceea ce privește sustenabilitatea, digitalizarea, sănătatea și un viitor verde pentru generațiile următoare”, a dezvăluit Oana Tache .

Jurnalista consideră că tinerii cu vârste între 16 și 30 de ani ar trebui să participe la astfel de evenimente, fiindcă sunt o oportunitate unică de a interacționa direct și online, de a cunoaște și lucra cot la cot cu experți europeni, cu activiști, influenceri și factori decizionali europeni, de a se inspira și construi împreună viitorul Europei.

Oana Tache, față în față Ursula von der Leyen

Oana Tache s-a alăturat ca voluntar campaniilor desfășurate de Parlamentul European în România încă din 2019. Jurnalista a fost și singurul influencer român care a luat parte la dezbaterea State of The European Union, eveniment desfășurat pe 15 septembrie 2021 în Parlamentul European.

Oana a fost prezentă la Strasbourg și a avut ocazia de a o întâlni pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Pentru mine este o adevărată onoare să reprezint România la Strasbourg și a fost o reală plăcere să o cunosc personal pe președinta Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen. Este, de departe, cea mai importantă întâlnire de până acum din cariera mea de jurnalist.

În contextul Conferinței privind Viitorul Europei, faptul că am putut sta de vorbă în cadrul unei întâlniri informale cu dumneaei și alți reprezentați spune multe despre deschiderea cu care Uniunea Europeană și instituțiile europene se adresează în mod direct cetățenilor din toate statele membre”, a spus Oana.

Din postura de unic reprezentant al României în această delegație dedicată tinerilor la Strasbourg, a avut ocazia să stea de vorbă și cu vicepreședinta Parlamentului European, Katarina Barley, și cu Guy Verhofstadt, co-președinte al comitetului executiv al Conferinței privind Viitorul Europei.

„Conferința privind Viitorul Europei este cel mai mare experiment desfășurat de instituțiile europene, după cum însuși domnul Verhofstadt mi-a mărturisit, un eveniment care va reuni atât factorii de decizie la nivel european, cât și experți, membrii ai mediului academic și, pentru prima oară în istorie, 800 de cetățeni selectați aleatoriu din toate statele europene, în așa fel încât să reflecte diversitatea UE”, a mai spus Oana.

Cine este Oana Tache

Cu un background solid în media românească, Oana a fost mereu un vector de imagine important pentru generația tânără. A lucrat pentru MTV România ca VJ, producător și a fost cel mai tânăr Brand Manager din Europa de Sud-Est pentru celebrul post TV, a prezentat zeci de programe pentru tineri ca parte a trustului PRO, a fost primul Digital Host din România și în prezent este DJ/realizator programe la Virgin Radio România.

Din 2015 deține casa de producție de content digital MediaLIKE și a lucrat cu și pentru zeci de branduri premium internaționale. Din 2019, s-a alăturat campaniilor Parlamentului European și promovează activ valorile europene.

Fotografii: colecție personală

Vezi și VIDEO: