Oana Zăvoranu este noul consilier de imagine al lui Cristian Popescu Piedone

Ales ca primar al Sectorului 5 din București în anul 2020, Cristian Popescu Piedone încearcă să dea o lovitură de marketing și o pune pe Oana Zăvoranu în rolul de consilier de imagine.

Citește și De ce nu ar trebui să ratezi înscrierea la noul sezon Survivor?

„Oana nu are o necesitate de bani. Are o experiență vastă în domeniul TV. Îmi aduc aminte când facea o emisiune, am fost invitatul ei, ne cunoaștem de atunci. Am avut o relație foarte frumoasă de-a lungul timpului”, a spus Cristian Popescu Piedone, care a afirmat că Oana Zăvoranu va fi personal neremunerat și se va ocupa de relația cu mass-media.

Oana Zăvoranu a postat și pe internet câteva poze în care apărea alături de primarul Piedone, imagini pe care apoi ea le-a șters. „În vizită la viitorul meu șef”, scrisese vedeta în dreptul fotografiilor.

Potrivit Știrile PRO TV, Oana Zăvoranu nu este la primul contact cu lumea politică: în trecut, ea a fost membru PRM.

Vezi și: Share în bucate cu Alex Petricean - Tartă de Gutui