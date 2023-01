Oana Zăvoranu, prima reacție după ce presa tabloidă a scris că a fost înșelată de soț

Zilele treute, Alex Ashraf, soțul Oanei Zăvoranu, ar fi fost fotografiat în timp ce lua masa în oraș cu o tânără misterioasă, după care ar fi mers să doarmă acasă la aceasta.

Potrivit celor de la Libertatea, soțul Oanei Zăvoranu a fost contactat pentru a comenta imaginile apărute în presă, însă nu a vrut să ofere niciun detaliu. „Nu vorbesc cu presa! N-am nicio declarație de dat, lăsați-mă cu articolele voastre! Încercați să dați știri mai bune și după vorbim. Nu știri proaste și articole idioate! Atunci vom vorbi. Mai dați în continuare, hai la revedere”, a spus Alex Ashraf.

După ce informațiile și imaginile s-au viralizat în mediul online, Oana Zăvoranu a reacționat pe rețelele de socializare, acolo unde a scris că Alex Ashraf este în continuare soțul ei. „Vă pup și vă iubesc și să nu mă credeți decât pe mine! Alex Ashraf, știi că ești inima mea, da? Just the two of us (Doar noi doi)”, a scris vedeta în mediul online.