Oana Zăvoranu și soțul ei, amenințai cu cuțitul în plină stradă

În primele zile ale anului, românii au ales să se relaxeze la munte, iar la întoarcerea către București drumurile au fost foarte aglomerate, iar unii șoferi au încercat să „fenteze” coloanele de mașini și au intrat în depășiri pe contrasens.

Deranjat de aceste gesturi, un șofer a luat atitudine și s-a pus de-a latul pe DN1, pe raza localității Bușteni, iar prima mașină care a încercat să-l depășească era condusă de soțul Oanei Zăvoranu. Când a văzut cu cine are de-a face, bărbatul a început să țipe și să amenințe, după cum a dezvăluit vedeta TV la un post de știri: „A ieșit din mașină cu un cuțit și a început să ne amenințe: «Vă tai, vă omor, ce credeți, nenorociților, că dacă sunteți din București, vă băgați? Zăvoranco, te tai»! Am rămas blocată. A ieșit între timp lumea, pentru că blocase ambele sensuri”.

Speriată de cele întâmplate, Oana Zăvorau a anunțat că a sunat la poliție și că a depus o plângere penală pe numele bărbatului.

„Alex a încercat să facă depășirea și el s-a pus în drum, de-a curmezișul, ca să nu ne lase să trecem. Ne-am oprit pe o străduță, acolo, și a scos cuțitul la noi. Nebunul a scos cuțitul la noi! Tipul era în mașină cu nevasta și doi copii. Deci avea familia cu el și a scos cuțitul la noi! E plină lumea de nebuni! Familiștii de azi sunt descreierații de mâine. Am depus plângere penală, spunându-le polițiștilor că a ieșit cu un cuțit, el a spus că nu e adevărat, apoi polițiștii au percheziționat mașina și au găsit unul dintre cuțite aflat în buzunarul șoferului de la ușă. Am făcut plângere și mergem mai departe, pentru că este inadmisibil pur și simplu. Un psihopat iți taie calea... Omul e un descreierat! I-am făcut plângere și acum îl cercetează poliția. Am făcut-o că, poate așa, se potolește și văd și alții, și n-o să îndrăzneasă să facă așa ceva”, a spus Oana Zăvoranu, potrivit celor de la postul B1.

