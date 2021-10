Olimpia Melinte a trecut prin momente delicate după nașterea fiicei: "Memoria după sarcină nu e atuul unei femei"

Olimpia Melinte, actriță în serialul Vlad, a adus pe lume al doilea său copil în luna mai a acestui an. Olimpia a dezvăluit că a întâmpinat câteva probleme destul de serioase după nașterea fiicei sale. Din fericire, a reușit să le depășeașcă, iar acum se simte mai bine.

Olimpia Melinte a născut în luna mai, iar într-un interval foarte scurt de timp a revenit pe paltou pentru a participa la filmările ultimului sezon al serialului Vlad. Actrița a povestit că revenirea nu a fost una ușoară și că, după naștere, s-a confruntat cu pierderi de memorie care au făcut dificilă memorarea replicilor.

"A fost o secvență grea, filmată destul de repede, dar cu probleme, mai ales că memoria după sarcină nu e atuul unei femei. Înveți mai greu textul. Atunci îmi era greu dar acum e ok. Am fost afectată când am filmat pentru serial, au fost mici probleme", a mărturisit Olimpia, într-un interviu acordat Click!.

Olimpia a dezvăluit că, după terminarea serialului, va lua o scurtă pauză pentru a se relaxa alături de familie, însă a promis că se va întoarce rapid în platoul de filmare. Mai mult decât atât, se pare că în anul 2022, pregătește un proiect, despre care nu a oferit încă detalii suplimentare.

Sursă foto: PRO TV



