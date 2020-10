Olimpia Melinte, din serialul VLAD, este însărcinată. Actrița mai are un băiat pe nume Sasha

Olimpia Melinte, care joacă rolul Eliza în serialul VLAD de la PRO TV, așteaptă al doilea copil. Actrița a dezvăluit că este însărcinată.

Sasha, băiatul de 6 ani al Olimpiei Melinte, va avea o soră sau un frățior. Actrița Olimpia Melinte a dezvăluit că este însărcinată. Într-un interviu acordat revistei Viva, actrița din VLAD a mărturisit că pandemia de coronavirus a venit și cu o veste bună, aceea că familia ei se va mări.

„A fost o perioadă grea, în care m-am luptat și cu grijile, și cu decepțiile profesionale, care au intervenit în urma restricțiilor de călătorie, și cu multe alte neîmpliniri care au derivat cumva din problemele cu care se confruntă societatea. Dar acest bebeluș, care crește acum în mine, mi-a adus liniștea și echilibrul de care aveam nevoie și speranța că, totuși, mai devreme sau mai târziu, va fi bine”, a spus actrița.

Olimpia Melinte: „Soțul meu și-a dat seama primul”

Contactată de PROTV.RO, actrița a dezvăluit că soțul ei i-a sugerat să facă un test de sarcină.

„Soțul și-a dat seama primul că sunt însărcinată și mi-a sugerat să-mi fac un test de sarcină. pentru că mie nu-mi venea a crede că ar fi posibil. Sasha are 6 ani și își dorea deja de multă vreme un partener de joacă, așa ca a primit vestea cu mare bucurie. Iar eu îmi doream de mult timp deja un frate sau o soră pentru el și uite că minunea s-a întâmplat acum, toate la timpul lor, cum s-ar zice.

Este o perioadă delicată, cu multe restricții, situația generală îmi crează momente de nesiguranță de multe ori și sunt extrem de atentă cât, cum și unde ies, așa că nu pot spune că mă bucur de sarcină exact așa cum mi-aș fi dorit. Primele luni au fost foarte grele, m-am simțit rău și am avut nevoie de multă liniște, așa că viața mea a fost pusă din nou pe pauză, iar asta mi-a prins foarte bine! Sunt fericită și mă simt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce trăiesc acum, iar de când grețurile au trecut pot spune că sunt plină de energie și gata de noi provocări!”, a dezvăluit actrița.

Actrița și soțul ei nu știu dacă vor avea fată dau băiat, fiindcă bebelușul se tot ascunde la radiografie.

„La ecografia de primul trimestru nu a vrut sa ni se arate. E un bebeluș timid sau pur și simplu îi place să păstreze suspansul!”, a spus Olimpia.

Olimpia Melinte a postat și pe Instagram un mesaj cu subînțeles, însă puțini i-au ghicit însemnătatea.

„Lumea nu e de ajuns, dar este un loc potrivt pentru a începe, iar dacă ești destul de puternic, împreună o putem descompune”, a scris actrița, citând din piesa World Is Not Enough a trupei Garbage.

Fotografii: PRO TV

