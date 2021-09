Olimpia Melinte, imagine rară alături de mama sa. Ce dezvăluire a făcut actrița

Olimpia Melinte, actrița care îi dă viață Elizei în serialul „Vlad”, a făcut recent o dezvăluire emoționantă pe contul său de Instagram.

Olimpia Melinte a devenit destul de activă pe rețelele sociale, unde povestește adesea despre experiența ei de actriță, de mamă sau pur și simplu își lasă gândurile vizavi de multe probleme din societate.

Recent, actrița a povestit un episod dureros din trecutul ei, mai exact despre lupta cu cancerul de sân pe care a dus-o mama sa.





„Mama a fost diagnosticată cu cancer la sân la 35 de ani. Eram foarte mică pe atunci și nu-mi mai amintesc mai nimic din perioada aceea, doar faptul că îmi lipsea la fiecare pas. Iar mama știa asta, știa că noi avem nevoie de ea și a luptat cu toată ființa ei să se vindece, a învins cancerul și s-a întors în viețile noastre după ce a ajuns la capătul puterilor și și-a dorit să rupă orice legătură cu viața, în clipele în care durerea și deznădejdea o cuprindeau. Acum mama zâmbește la fiecare pas, așa cum o vedeți în imaginea alăturată. Poate că relația noastră și viața ei ar fi fost altfel dacă ar fi știut cum să aibă grijă de ea atunci, dar nimeni nu a învățat-o, nimeni nu a vorbit cu ea”.

„Am întrebat-o ce mesaj ar avea pentru tinerele de azi, mi-a zis așa:

„Azi la aproape 70 de ani mă bucur de viață, copii și nepoți și toată experiența prin care am trecut a rămas în urmă ca un vis urât. Curaj, optimism și dorința de a trăi e tot ce avem nevoie și multă grijă de noi. In fiecare lună palplați-vă sânii și dacă simțiți ceva în neregulă mergeți la doctor! Gândiți pozitiv, rugați-vă și mulțumiți pentru fiecare zi trăită!”

Olimpia Melinte le-a îndemnat pe femei să nu amâne vizita la doctor, pentru că prevenția este foarte importantă:

„Azi avem așa multe ocazii să avem grijă de noi, campanii, oameni care se implică și încearcă să tragă semnale de alarmă, prevenția este atât de importantă! @fundatia_renasterea vine în ajutorul nostru și anul acesta organizează din nou #raceforthecure între 26 septembrie si 10 octombrie, putem alerga 5km sau ne putem plimba, in semn de sustinere a femeilor diagnosticate cu cancer si putem, prin inscrierea la cursa digitala, sa contribuim la oferirea de analize medicale gratuite pentru femeile defavorizate! Viata reala nu presupune castinguri sau scenarii, haideti sa fim toti protagonisti - eroi, la Race for the Cure Romania! 1 inscriere = 1 testare”.

