Olimpia Melinte, împreună cu fiul la Premiile Gopo 2021. Cum au pozat pe covorul roșu

Olimpia Melinte, care interpretează rolul Elizei în serialul ”Vlad”, este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. Aseară, Olimpia a participat la decernarea Premiilor Gopo 2021, fiind însoțită la eveniment de fiul ei Sasha Petru.

Actrița s-a gândit să-i facă o bucurie fiului mai mare, care și-a sărbătorit ieri ziua numelui (nr. 29 iunie, Sfinții Petru și Pavel) și l-a luat cu ea la evenimentul ”Premiile Gopo 2021”. Cei doi au purtat ținute elegante, pozând lângă statuia ”Omulețul lui Gopo”.

”Azi a fost ziua lui Petru al meu.Mi-a zis că de ziua lui vrea să meargă cu mine la Gopo, să bea suc și să stea treaz până la ora 11 noaptea ‼️Acum am intrat în casă, deci i-am îndeplinit toate dorințele! Era fericit și mi-a zis că îi place să iasă cu mine și prietenii mei! Mă bucur și eu cât pot pentru că știu că momentele astea nu or să dureze prea mult...Și pe lângă toate astea m-a învățat și cum să stau la poză și mi-a explicat că o rochie e mai cool cu buzunare pentru că ai unde să-ți bagi mâinile când ești fotografiat. Ce să mai zic?”, a scris Olimpia Melinte pe Instagram.



Olimpia Melinte a strălucit într-o rochie albă, vaporoasă, iar simpaticul Sasha s-a remarcat prin ținuta elegantă, demnă de un adevărat gentelmen. ( vezi mai multe imagini în galeria foto)

Olimpia Melinte a devenit de curând și mămica unei fetițe. Ingrid are două luni.

Recent, actrița le povestea urmăritorilor ei de pe Instagram ce activități distractive practică împreună cu Sasha.

”Nu bănuiam cum e să fii mamă de doi, știu doar că era singurul gând care-mi dădea bătăi de cap. Mă tot frământa ideea că n-aș putea să fiu în egală măsură prezentă în viețile lor și cineva va avea de suferit mai mereu din cauza asta. Acum, n-aș putea spune că e simplu sau greu, e doar o provocare pentru noi toți. Fiecare se repoziționează în cadrul familiei și deși Sasha e minunat, are răbdare și înțelegere cât un om mare, nu trebuie să uit ca e copil și ca timpul cu el trebuie sa rămână o prioritate pentru mine. Și singurele clipe când sunt cu adevărat liberă e atunci când Ingrid doarme așa ca am început să jucăm tot felul de jocuri prin care să păstram și liniștea (pe cat se poate) dar sa fim împreuna și să ne distrăm! Am făcut un campionat de“X și 0”, s-a jucat, “Fazan”, “Ce încape intr-o sticlă”, “Rece-Cald”, “Domino” și....mai aveți ceva idei? Că mai sunt câteva zile de vacanță și îmi e să nu mi se termine stocul de imaginație...”