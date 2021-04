Olimpia Melinte, mărturisiri despre rolul de mămică și cel de actriță: "Am ales să lupt cu această preconcepție..."

În cel mai recent interviu, Olimpia Melinte a vorbit cu sinceritate despre ce înseamnă să fii mamă și actriță în România. Îndrăgita vedetă, care are acasă un băiețel, urmează să nască o fetiță în această lună

Olimpia Melinte a oferit un interviu pentru publicația Films in Frame, ocazie cu care a realizat și o ședință foto spectaculoasă, cu burtica de gravidă. Actrița din VLAD apare în ținute diafane, de poveste, înconjurată de buchete cu gipsofila.



Olimpia s-a descris ca fiind o fire neînfricată, sensibilă, empatică și ambițioasă. Întrebată cum este să fie și actriță și mamă în același timp, aceasta a rememorat o întâmplare din trecut, de pe platoul de filmare, care i-a lăsat un gust amar.

“Cât despre a fi mamă și actriță, aici ar fi multe de spus. (…)La un moment dat, cineva din distribuție îmi spune: „Uite, vezi, de asta marile actrițe nu au copii, ca să nu-și complice viața, tu ai ales prost!”. Cuvintele alea m-au durut tare, m-au și speriat într-o oarecare măsură, dar am ales să lupt cu această preconcepție a multor oameni din domeniu. Am filmat și în țară și în străinătate și diferența de abordare este enormă; în afară sunt mult mai deschiși să vin cu copilul pe platou și chiar îmi ofereau ajutor pentru el, la noi am avut parte de comentarii răutăcioase. Nu prea știm să le susținem pe mame, în continuare actrițele se feresc să facă pasul ăsta, tocmai pentru că știu prea bine cum gândește lumea. Ca și în alte rânduri, eu am ales să merg pe drumul meu și să-mi trăiesc viața după propriile principii”, a declarat actrița pentru Films in Frame.

La întrebarea dacă s-ar vedea făcând altceva în afară de actorie, Olimpia a povestit că i-ar plăcea să devină profesoară de actorie și să-i îndrume pe tinerii care aspiră la o astfel de carieră. “În același timp, sunt interesată și de producție. Aș vrea să mă implic în proiecte, să vin cu idei pe care să le pot dezvolta împreună cu alți oameni”, a mai spus actrița potrivit sursei menționate mai sus.

