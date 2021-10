Olimpia Melinte, mesaj emoționant pentru fiul ei. Sasha a împlinit 7 ani: “Eram noi doi și lumea”

A fost sărbătoare mare în familia actriței Olimpia Melinte. Eroina din VLAD și-a aniversat băiatul și i-a dedicat o postare emoționantă pe contul de Instagram.

Olimpia Melinte a rememorat clipele în care și-a strâns pentru prima oară puiul la piept și a postat câteva imagini de colecție cu comoara sa. Fiul actriței a împlinit 7 ani.

“7 ani de #sashatimeisthebesttime. Aveam 42 de saptamâni și tot ce-mi doream era să vină pe lume, bulgărașul ăsta de lumină. Era o zi caldă, cu soare blând de toamnă și în calendar sărbătoare mare, Sf. Parascheva, iar eu eram programată iarăși la control. La biserica de lângă maternitate băteau clopotele - agitate, tulburătoare - am făcut o cruce mare și-am intrat în spital. După ce medicul și-a făcut treaba îmi spune “Rămâneți!” Mi-a înghețat sufletul și l-am privit în ochi “Sigur?” A început să râdă “Aveți bagajul cu dumneavoastră?” “Da” am suspinat neliniștită. Și-am rămas, ce era să fac?

Au fost niște ore lungi, niște dureri cumplite. În cele din urmă, la apus, a venit și Alexandru pe lume. Dar nu-l auzeam plângând, nu-mi zicea nimeni nimic, iar eu stăteam mai mult moartă decât vine pe masa de nașteri. Am întrebat cu o ultimă fărâmă de putere “Cum e?” Dar n-am primit răspuns. Și apoi de nu știu unde, cu o voce metalică, disperată, ca o lupoaică ce urlă după puiul ei le-am strigat “Unde e copilul meu? Cum e?” Am auzit atunci un plâns puternic de bebeluș, care se conectase parcă din nou la mine și mi l-au pus în brațe. Eram noi doi și lumea. El plângea, eu plângeam. Apoi m-am liniștit și i-am șoptit la ureche “mulțumesc” și de atunci până acum nu pierd niciodată momentul să-i mulțumesc pentru că m-a ales pe mine. Pentru că a fost curajos și am trecut împreună prin cele mai grele momente!

La mulți ani, puiul meu de om! Liber, curajos, vesel, încăpățânat până la cer și înapoi, creativ, sensibil și aș mai continua cu toate cele 785789094321 de calități pe care le are, dar n-aș vrea să vă plictisesc. Norocos să fii că de iubit rămâi tot cel mai iubit dintre pământeni!” a scris actrița din VLAD pe Instagram.

Sărbătoritul a fost răsfățat cu tort de la buni Zina. Anul acesta, în aprilie, actrița și-a mărit familia după ce a adus pe lume și o fetiță, pe care a botezat-o Ingrid.

Olimpia este căsătorită cu Luca Constantin, bărbatul de care s-a îndrăgostit încă din liceu.

