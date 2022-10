Palatul Buckingham a anunțat data oficială a încoronării Regelui Charles III

În cursul zilei de marți, 11 octombrie 2022, Casa Regală a anunțat data oficială la care va avea loc încoronarea Regelui Charles. Iată când va avea loc marea ceremonie!

Palatul Buckingham a făcut un anunț oficial, referitor la data la care va avea loc încoronarea Regelui Charles III. Dacă zilele trecute, s-a speculat în presă că ziua aleasă pentru marele eveniment este 3 iunie 2023, ca omagiu adus regretatei Regine Elisabeta a II-a, acum reprezentanții Casei Regale au distrus zvonurile.

Conform comunicatului oficial transmis de Casa Regală, încoronarea Regelui Charles III va avea loc pe data de sâmbătă, 6 mai 2023, La Westminster Abbey. Fiul cel mare al Reginei Elisabeta a II-a va fi încoronat alături de soția lui, Regina Consoartă Camilla. Ceremonia va fi condusă de către arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, liderul spiritual al Bisericii Anglicane.

“Încoronarea va reflecta rolul monarhului în ziua de azi şi va privi spre viitor, trăgându-şi în acelaşi timp rădăcinile din lunga tradiţie şi din fastul monarhiei.”, se mai arată în comunicatul Casei Regale.



The Coronation of His Majesty The King will take place on Saturday 6 May 2023 at Westminster Abbey.

The Ceremony will see His Majesty King Charles III crowned alongside The Queen Consort.