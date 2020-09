Paris Hilton, bătută și strangulată de cinci dintre foștii ei iubiți. Dezvăluirile șocante ale vedetei

Paris Hilton a dezvăluit că a fost implicată în mai multe relații abuzive, aceasta fiind strangulată și lovită de foștii ei iubiți.

"Am trecut prin mai multe relații abuzive. Am fost strangulată, am fost lovită, am fost ținută într-un mod agresiv. Am îndurat lucruri pe care nimeni n-ar trebui să le îndure" declară aceasta.

Paris, în vârstă de 39 de ani, crede că i-a fost sortit un viitor plin de relații abuzive de când aceasta mergea la școala cu internat Provo Canyon, scrie Daily Mail.

Aceasta susține că a suportat abuzuri emoționale în cele 11 luni petrecute acolo, unde acesta trebuia să se concetreze pe dezvoltarea ei mentală și comportamentală.

Vedeta susține că a fost abuzată fizic și înjosită de către personalul școlii. Cu timpul, ea a început să vadă acest comportament ca normal.

"Am ajuns să fiu învățată cu comportamentul abuziv de la Provo, astfel am început să cred că este ceva normal."

Paris susține că a fost abuzată de cinci diintre foștii ei iubiți, care au fost draguți și atenți la începutul relației, ca apoi să se schimbe dramatic.

"Toți păreau să fie niște băieți atât de drăguți, până și-au arătat adevărata față. Au început să devină geloși, defensivi și să incerce să mă controleze. Apoi au venit momentele în care au devenit agresivi atât fizic, verbal, cât și emoțional."

Inițial, Paris a interpretat acest comportament neadecvat ca pe un semn de cât de multe este iubită. "Uitându-mă în urmă, nu pot să cred că am lăsat oamenii să mă trateze așa"

În 2003 Paris a aterizat în centrul unui scandal după ce a fost făcută publică o filmare în care întreținea raporturi sexuale. Dar Paris crede că acest lucru nu ar fi avut loc niciodată dacă nu ar fi mers la Provo.

"Am întâlnit cel mai rău tip de persoană pe care puteam să-l întâlnesc și, dacă nu mergeam la Provo, nici nu mi-ar fi trecut prin cap să las un astfel de om în viața mea. Provo mi-a afectat viitoarele relații."

Astăzi, Paris este într-o relație cu sigură și sănătoasă cu antreprenorul Carter Reum, cu care se întâlnește de 9 luni.

"Mă simt în siguranță alături de el. Înainte nu aș fi crezut că sunt gata pentru o relație sănătoasă, dar am învățat atât de multe de la el. Sunt recunoscătoare că mi-am găsit sufletul pereche."

Paris își împărtășește trecutul ei dureros în documentarul This Is Paris, care va avea premiera în data de 14 septembrie pe canalul său de You Tube. În acest documentar, ea își dezvăluie abuzurile îndurate la Provo.

Văzându-se puși sub acuzație, institutul a răspuns că acum se află sub o nouă conducere, după ce vechii proprietari au părăsit institutul.

"Prin urmare, nu putem comenta despre operațiunile și experiențele pacienților din acea perioadă" a răspuns personalul școlii.

Sursă foto: Getty Images / Shutterstock

