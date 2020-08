Paris Hilton, traumatizată în copilărie: „Nu nu am putut vorbi cu nimeni despre asta”

Multimilionara Paris Hilton vorbește despre traume de nedescris pe care le-a trăit în copilărie, într-un documentar care va fi lansat pe YouTube în luna septembrie.

Paris Hilton își aduce la lumină trecutul întunecat, care le va oferi fanilor ei o altă imagine despre moștenitoarea imperiului Hilton. Vedeta a dezvăluit că nu a spus nimănui ce i s-a întâmplat în copilărie, perioadă care a afectat-o serios în plan emoțional.

„Ceva s-a întâmplat în copilăria mea și nu am vorbit cu nimeni despre asta. Nu am putut să vă spun, deoarece, de fiecare dată când încercam, eram pedepsită de ei. Încă am coșmaruri în legătura cu asta. Singurul lucru care mi-a menținut sănătatea psihică a fost să mă gândesc cine vreau să devin când voi scăpa de acolo”, s-a confesat Paris Hilton în documentarul This Is Paris, care va fi lansat la 14 septembrie pe YouTube.

Paris Hilton (stânga) și sora ei, Nicky. FOTO: Getty Images

Starleta spune că nimeni nu știe cine e ea cu adevărat și cât de mult au afectat-o evenimentele din trecutul ei secret. „Mereu am afișat această față fericită, de fațadă, viața perfectă”, mai spune Paris Hilton.

În documentar mai apar sora lui Paris, Nicky Hilton Rothschild, și mama lor, Kathy Hilton. Cele două au aflat povestea tristă a lui Paris abia la câțiva ani după evenimentele decrise în documentar.

Paris Hilton (39 de ani) este stră-strănepoata lui Conrad Hilton, fondatorul lanțului hotelier Hilton. A moștenit o avere frumoasă, însă nu a cheltuit-o, ci a sporit-o cu propriile afaceri. În prezent deține propriile linii vestimentare, branduri de cosmetice și parfumuri. Averea ei se ridică la circa 300 de milioane de dolari.

