Pasha Parfeni și Cleopatra Stratan lansează „Orele”

Pasha Parfeni și Cleopatra Stratan colaborează pentru prima dată și lansează „Orele”, o declarație de dragoste pusă pe note muzicale și totodată un remake al celebrei piese lansate de Sofia Rotaru.

Cu un videoclip inspirat parcă din poveștile cu zei în regia lui George Secrieru și cu un decor ce ne aduce aminte de Grecia antică, single-ul are la bază o poveste de iubire ce se consumă în primă fază doar din priviri.

„Această piesă e trecută prin timp, cu versuri scrise de marele poet Grigore Vieru și cântată de mulți artiști până acum: Anastasia Lazariuc, Sofia Rotaru, Silvia Chiriac și alții. Am demonstrat că valorile și dragostea peste ani se cântă la fel, pe ritmuri de latino și cu inima înflăcărată. «Orele» este o piesă fierbinte, care mă duce cu gândul la mare, sub un soare arzător. Mi se pare actuală, chiar dacă are o istorie atât de bogată în spate. Nu obosesc să o ascult în mașină, în duș, în studio și abia aștept să o cânt și pe vreun platou de dans, iar colaborarea cu Cleopatra face această piesă și mai specială. De la fetița care-l aștepta pe Ghiță la portiță, s-a tranformat într-un adevărat artist care e gata să ofere lumii pasiunea ei”, povestește Pasha Parfeni.