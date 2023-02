Penelope Cruz, la același eveniment cu sora și fratele ei! Cât de frumoasă este Monica Cruz

Penelope Cruz este considerată una dintre cele mai talentate și frumoase actrițe de la Hollywood. Se pare că frumusețea este o trăsătură a familiei Cruz, pentru că și sora mai mică a actriței este la fel de fermecătoare.

Cele două au participat recent la Premiile Goya 2023, gală care s-a ținut în Sevilla, Spania. La eveniment și-a făcut apariția și fratele lor mai mic, Eduardo Cruz.

Doar Penelope (48 de ani) și Eduardo (38 de ani) s-au fotografiat împreună, în timp ce Monica (45 de ani) și-a făcut apariția mai târziu la eveniment.

Cele două surori seamănă izbitor și au apariții rafinate și de bun gust.

Penelope Cruz a făcut furori într-o rochie neagră cu corset, creație Dolce&Gabbana. Sora mai mică și-a prins părul și a purtat o rochie de culoare marsala, pe care a accesorizat-o cu o pereche de cercei cu diamante.

Monica este cu trei ani mai mică decât Penelope, dar dacă le pui una lângă alta par gemene. Datorită asemănării izbitoare, Monica și-a dublat sora în filmul “Pirații din Caraibe: Pe ape și mai tulburi”.

Monica Cruz cochetează cu actoria, însă nu este la fel de cunoscută ca sora ei mai mare. Ea are alte pasiuni la care excelează: practică baletul traditional și flamenco. Sora lui Penelope Cruz are propriul studio de dans la Madrid. Monica are o fiică, pe nume Antoanella, în vârstă de 9 ani.

Fotografii: Getty Images