Petiție pentru sancționarea eurodeputatului german Guido Reil, care a comparat România cu vestul sălbatic

Eurodeputatul german Guido Reil este considerat unul dintre cei mai înverșunați adversari ai României, după declarațiile scandaloase din Parlamentul European. Politicianul a comparat România cu vestul sălbatic, stârnind furia românilor, care au cerut sancționarea sa.

Guido Reil se împotrivește intrării României în Spațiul Schengen și a ținut să explice de ce țara noastră nu are ce căuta în grupul select al statelor fără frontiere. La mijlocul săptămânii trecute, eurodeputatul german a făcut declarații năucitoare, care i-au scandalizat pe români.

„Acum jumătate de an am trecut prin România în timp ce călătoream spre Ucraina și am cunoscut România. Prietenește, aș descrie România astfel: România este vestul sălbatic al Europei. Vestul sălbatic în mijlocul Europei. În Ucraina am văzut o infrastructură mai bună și mai multă ordine. Întrebarea e: Cum s-a putut întâmpla? Cum se poate ca o țară cu o asemenea infrastructură, o țară care e atât de coruptă și cu așa o infracționalitate să devină membră UE?

N-a fost nimeni să vadă?, mă întrebam în timp ce o traversam. N-a fost nimeni să vadă? Se pare că nu”, a spus Reil, concluzionând că „nu avem nevoie de România și Bulgaria nici în Schengen, nici în UE”.

Politicianul, ales pe listele partidului naţionalist Alternativa pentru Germania (AfD), a făcut aceste declarații în contextul în care a fost o singură dată în țara noastră. El și-a cerut scuze pentru modul în care a descris România, dar rămâne consecvent: nu avem ce căuta în Schengen. Vezi ce este Schengen și care sunt avantajele și pericolele integrării.

Vezi mesajul său mai jos!





Petiție pentru sancționarea europarlamentarului Guido Reil

Chiar dacă și-a cerut scuze pentru afirmațiile sale, Guido Reil poate fi sancționat de Parlamentul European. Măsurile pe care forurile europene le pot lua pornesc de la reducerea indemnizației de europarlamentar și pot ajunge până la suspendarea dreptului de vot sau de participare la anumite activități parlamentare.

Eurodeputatul român Victor Negrescu a anunțat că i-a scris președintei Parlamentului European, Roberta Matsola, cerându-i măsuri concrete.

„Am solicitat, în scris, conform procedurilor parlamentare, președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, sancționarea eurodeputatului Guido Reil care, în plenul Parlamentului European, a comparat România cu Vestul Sălbatic și a afirmat, totodată, că țara noastră nu merită să fie în Uniunea Europeană.

Nu pot accepta ca țara mea să fie atacată gratuit de un eurodeputat extremist în plenul Parlamentului European”, a scris europarlamentarul român pe Facebook.

Fotografii: Getty Images

