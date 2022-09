Post Malone a căzut pe scenă la ultimul concert. Artistul a avut nevoie de intervenția medicilor

Rapperul american Post Malone a susținut un concert, zilele trecute, în Saint Louis. Din păcate, în timp ce se afla pe scenă, artistul s-a prăbușit, iar mai apoi a avut nevoie de intervenția medicilor. Totul s-ar fi întâmplat din cauza unei platforme neacoperite!

Post Malone, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați rapperi americani, a avut parte de un moment neplăcut la ultimul concert pe care l-a susținut. Scena pe care a cântat avea o gaură în centru, folosită pentru a-și coborî chitara, dar care după nu a mai fost acoperită.

A făcut mai apoi un pas și s-a prăbușit, rostogolindu-se din cauza durerii. Un martor a declrat, potrivit TMZ, că piciorul artistului tremura „necontrolat”. Medicii au intervenit imediat, iar artistul a părăsit scena pentru câteva momente pentru a-și reveni. Cu toate s-a rănit foarte tare, Post Malone nu și-a dezamăgit fanii și s-a întors pe scenă după doar 15 minute.

După incidentul din Saint Louis, rapperul american a publicat un clip video pe contul lui oficial de Twitter în care și-a anunțat fanii că este bine și că turneul său va continua.

love you guys so much ???? pic.twitter.com/eneJWf30fM