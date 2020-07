Poveste de viață demnă de un scenariu de Hollywood: A născut când avea cancer, iar apoi s-a întâmplat o minune

Una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară din Ardeal, Sabina Leonte Alb, are o poveste de viață după care s-ar putea scrie un scenariu pentru o dramă marca Hollywood.

În mai puțin de șapte ani, artista a trecut printr-o serie de drame care ar impresiona pe oricine, după care a avut parte și de o minune: a născut chiar imediat după ce i s-a pus un diagnostic crunt, cancer de col uterin.

„La începutul anului 2013 a avut loc o Campanie Națională de testare Papanicolau și, cu această ocazie, soacra mea mi-a zis să mergem și noi să ne facem analizele! Recoltarea probelor se făcea la Maternitatea din Oradea, unde m-am și prezentat. După recoltare, nu apucasem încă să ies din clădire, că o și auzisem pe doctorița care recolta probele că mă strigă și-mi zice: «Doamnă, nu așteptați să vină rezultatele acestea, pentru că durează 3-4 săptămâni, mergeți la un medic cât puteți de urgent, să vă vadă, că nu sunteți bine deloc, din ce am observat eu în timp ce v-am recoltat probele»! Asta am și făcut, m-am programat, am mers la medicul cu care născusem fetele mele de 5, respectiv 2 ani, la acea vreme. Mi-a zis că nu e chiar așa grav, să nu mă panichez, și m-a trimis acasă cu un tratament naturist! Cea care a scos rezultatele testelor făcute în Campania Papanicolau a fost soacra mea, rezultate pe care le-a dus altei doctorițe, să fie interpretate. Cea care mi-a devenit medic curant ulterior s-a șocat auzind că am 27 de ani și o problemă atât de urâtă, plus 2 copii mici. M-a chemat de urgență, a două zi dimineață, pentru chiuretaj și biopsie, iar rezultatul nu a fost deloc îmbucurător, pentru că pe acel bilet de ieșire din spital scria «Suspect de cancer». Lacrimi, panică, tăcere… nu știam ce să mă fac, cumva nu voiam să accept. În jurul meu, toți membrii familiei erau dărâmăți, speriați. Cumva am reușit să mă adun, am mers la Cluj pentru consult, acolo m-au și programat pentru extirparea părții bolnave a colului uterin! Au urmat câteva săptămâni de frământări până la rezultatul următoarei biopsie, care mi-a redat încrederea, sănătatea, viața! Scăpasem ca prin urechile acului, cei de la Cluj mi-au spus că dacă mai stăteam 3 luni, nu se mai putea face nimic! Dar Dumnezeu le-a așezat în așa fel încât m-a salvat”, a povestit intepreta de muzică populară Sabina Leonte Alb.

Doar că drama ei nu s-a terminat. Pentru că peste cinci ani problemele ei au reapărut și mai grave ca înainte. „În vara anului 2018, la un control de rutină pe care îl fac de 2-3 ori pe an, virusul cauzator de cancer apăruse din nou. Când am primit telefon personal de la doctorița mea, care de obicei are multe asistente ce se ocupă de pacienți, m-am gândit că ceva nu este bine. Și așa era! Doamna doctor mi-a spus: «Repetăm analizele, facem investigații mult mai amănunțite decât Papanicolau». Dar ieșeau tot mai prost! Am decis de comun acord să-mi facă o amputație de col, pentru că virusul respectiv are incubația doar în col, prin urmare scăpam de el până nu era prea târziu! Trebuia să o sun în prima zi a menstruației din luna respectivă, că să fac programarea intervenției, care se face într-o anumită zi, nu poți oricând”, a mai spus Sabina Leonte Alb.

Apoi, lucrurile s-au complicat brusc: era însărcinată și habar nu avea. „Doar că prima zi a menstruației n-a mai venit, era practic imposibil, pentru că aveam 2 copii, de-al treilea nici nu era vorba, mai ales că aveam probleme de sănătate. Am făcut un test de sarcină într-o doară, care, surpriza vieții, a ieșit pozitiv. Mă gândeam doar la asta, nici nu știam cum să-i spun doctoriței, iar ea mi-a răspuns calm: «Ăsta e semn de la Dumnezeu și eu cu Dumnezeu nu mă pun. Sper că păstrați copilul». Când am mers la ecografie, deja îi bătea inimioara, plângeam, râdeam, mă frământam, îmi era frică să nu i se întâmple ceva din cauza problemelor colului, al virusului. Am născut prin cezariană, astfel că bebelușul nu a interacționat cu colul”, a mărturisit cântăreața de muzică populară din Ardeal.

„La 6 luni după naștere, am repetat analizele și, minunea, minunilor, eram perfect sănătoasă! Astfel îți demonstrează Dumnezeu că nu tu faci cărțile, nu tu decizi, El are puterea absolută, doar El”, a spus artista care anul trecut artista și-a botezat băiețelul. Purtând numele zeului Adonis, ce simbolizează renaşterea în mitologia greacă, micuţul încreştinat a avut parte de o petrecere de cinci stele.

foto: PR

Vezi și: Cât de greu este să ai un produs ambalat sustenabil și biodegradabil? Ana Morodan, despre Apartment 17 și colecția impresionantă de rochii