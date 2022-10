Prietenul Anamariei Prodan dezvăluie noi detalii despre bătaia dintre impresară și Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au fost protagoniștii unui adevărat scandal săptămâna trecută, atunci când s-au luat la bătaie în plină stradă. După incident, au tot apărut noi informații controversate despre motivele pentru care s-a ajuns în acest punct. Iată ce dezvăluiri a făcut un bun prieten de-al impresarei.

Anamaria Prodan se află din nou în centrul atenției, după scandalul pe care l-a avut cu fostul ei soț săptămâna trecută. Cei doi s-au bătut în plină stradă, iar momentul a fost surprins atât de camerele de luat vederi, cât și de șoferul impresarei. Videoclipurile s-au viralizat rapid, iar de atunci tot apar informații despre Laurențiu Reghecampf și fosta lui parteneră de viață.

Recent, prietenul Anamariei Prodan a făcut o serie de declarații controversate, în care susține că Laurențiu Reghecampf ar fi consumat alcool în seara în care a izbucnit scandalul. Mai mult decât atât, sursa a menționat și că antrenorul echipei Neftchi Baku ar fi sărit gardul fostei sale locuințe pentru a-și vedea fiul, deși Bebeto nu își dorea interacțiune cu tatăl său.

„Ea, de fapt, a fost foarte deranjată, am înțeles de la ea, că a sărit gardul ca să vorbească cu Bebe. Bebe nu voia să vorbească cu tatăl lui. (…) Din câte am înțeles, el a trecut pe la nașii lor, probabil că a băut. (…) Am înțeles că a intrat în casă și nici măcar nu a sunat-o. Cred că nu s-ar fi supărat dacă ar fi sunat, dacă ar fi căutat o altă modalitate. (…) Ea a venit repede acasă și a ajuns la discuția din stradă, ea arătându-i cum i-a stricat imaginea. (…) Îi arăta toate știrile care apar și îl roagă să divorțeze', a declarat Andreas Stavarache, prietenul Anamariei Prodan pentru o emisiune.

Cu toate că declarațiile lui Andreas sunt destul de dure, Laurențiu Reghecampf și-a făcut un test de alcoolemie în seara respectivă și a ieșit negativ, fapt care dovedește că nu se afla sub influența băturilor alcoolice.

Sursă foto: Anamaria Prodan/Instagram, Laurențiu Reghecampf/Instagram

VEZI ȘI: De ce să nu te căsătorești anul acesta