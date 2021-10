Prima soție a lui Reghecampf: "Karma funcționează"

După ce s-a făcut anunțul legat de divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, Mariana Pfeiffer, prima soție a acestuia din urmă, a trasmis un mesaj cât se poate de categoric.

Pentru cancan.ro, aceasta a spus:

„Consider că toate pornesc din Univers. Karma funcționează. În cazul lui Laurențiu, căsnicia s-a oprit după 13 ani de căsnicie, nu 15, așa cum se afirmă. Parcă totul este tras la indigo. Și atunci, ca și acum, Laurențiu a aflat că va deveni tată după șase luni de când ne separasem, rugându-mă să divorțez cât mai repede, întrucât cealaltă este gravidă. Și, într-adevăr, i-am acordat divorțul în două luni. L-am înțeles și l-am ajutat, pentru ca al doilea fiu al lui să-i poată purta numele. Am acceptat că totul se terminase și nu am încercat niciodată să-l despart. De altfel, eu m-am recăsătorit și mi-am găsit fericirea. Pe care o păstrez și azi. În ceea ce-l privește pe Laurențiu, reafirm că e numai decizia lui și consider că știe ce e mai bine pentru el.”

Anamaria Prodan a transmis presei luni, 18 octombrie, poziția oficială a ei și a familiei ei în fața a tot ce se întâmplă:

„Tatăl copilului meu este un suflet bun, minunat. Noi mereu îl vom striga în universul nostru. Greșelile făcute de acest suflet minunat sunt omenești! Fără greșeli pe care le înțelegem, ni le asumăm și le îndreptăm, nu putem evolua. Evoluția noastră ca indivizi unici (căci toți suntem unici în felul nostru) depinde de capacitatea fiecărui suflet să se înalțe! (...) Noi, sufletele mărețe ale familiei Reghecampf și Prodan, l-am iertat pe LAURENȚIU REGHECAMPF și am înțeles că el, sufletul superb și sclipitor, bun și credul a realizat greșeala și va sta probabil și mai aproape de familia lui, în ciuda celor care așteptau și își frecau mâinile de fericire că vor vedea, în direct, declinul unei DINASTII. Nu am să-mi lovesc soțul niciodată, orice se va întâmpla, și nu mă interesează nimic din ce-și dorește lumea sau orice încearcă să inoculeze în sufletul sotului meu oricine! Dimpotrivă, noi familia o să-l susținem și mai tare și îi dorim mult succes în orice decizie ia! O să fim mereu prezenți în viața lui și, dacă cineva va încerca să-l îngenuncheze sau să-l umilească, să-i facă orice fel de rău, va cunoaște cel mai cumplit URAGAN de pe pământ numit PRODAN.”

FOTO: ANAMARIA PRODAN INSTAGRAM

Vezi și VIDEO: