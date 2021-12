Prima zi de gradiniţă şi prima excursie pentru Nicho, fiul cel mic al Elei Crăciun

Cu toate că Ela Crăciun lucrează din greu la finalizarea noului său proiect, lansarea unei cărţi de gătit, nimic cu se compară cu momentele memorabile din viaţa familiei sale, aşa că celebra mămică a fost emoţionată până la lacrimi în prima zi de grădiniţă a fiului său Nicho, care de curând a împlinit 3 ani.

Surprizele s-au ţinut lanţ pentru Ela Crăciun care a fost complet impresionată de decizia mezinului său de a ridica miza şi a pleca încă din primele sale zile de integrare în colectivitate într-o excursie cu grădiniţa la o fabrică de globuleţe. Din fericire, Ela Crăciun a fost liniştită de gândul că Nicho va fi insoţit în această deplasare de fiica sa Alesia, care si-a luat angajamentul de a-l supraveghea şi ajuta atunci când va avea nevoie.

,,Ȋn premieră absolută, fiul meu Nicholas, care de curând a împlinit 3 anişori, a avut primul contact cu grădiniţa. Recunosc că nu eram pregătită să fac acest prim pas, însă pentru că am rămas fără bonă în perioada aceasta, am acceptat invitaţia unei prietene şi l-am dus pentru prima dată la centrul ei de activităţi. Oricând ai nevoie poţi lăsa copilul acolo, iar After Cool Activities se ocupă de restul. Eu aveam mai multe emoţii decât copilul, care îmi spusese că el nu vrea la grădiniţă. Am fost copleşită să-l văd pe Nicho, la masa cum mănâncă singur, aşă că până la urmă problema cred că este la noi mamele, care nu vrem ca puii să se dezlipească de lângă noi. Acum recunosc că sunt tare fericită cu alegerea făcută”, a declarat emoţionată Ela Crăciun.

De această dată fondatoarea programului special de parenting ,,De la SOS Mama, la ZEN Mama” este determinată să se bucure de tot timpul avut la dispoziţie alături de familia sa şi să transforme fiecare moment petrecut împreună într-unul de sărbătoare: ,,Pentru că nu voi mai avea până în ianuarie bonă şi trebuie să lucrez intensiv la cartea mea de gătit, am noroc şi de un juriu adorabil, care nu ratează să mă ajute cu feedback pentru reţele la care lucrez acum, aşa că da, este o perioadă frumoasă şi sunt fericită că putem să contribuim împreună la un proiect atât de drag mie, care ştiu că va fi şi pe gustul publicului”.

Autoarea volumelor de succes ,,9 luni fără griji” şi ,,12 luni fără griji”, Ela Crăciun pregăteşte pentru începutul anului viitor lansarea volumului ,,Mese fără griji” - 101 reţete uşoare pentru diversificare şi copii mofturoşi - avizate de nutriționiști.