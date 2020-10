Primele imagini cu Alexandra Dinu, Smiley și Pavel Bartoș de la filmările sezonului 11 Românii au talent

Veste grozavă pentru fanii emisiunii Românii au talent! Filmările pentru sezonul 11 al show-ului au început în acest weekend, iar primele imagini au fost făcute de Pavel Bartoș și Smiley.

Echipa Românii au talent muncește cu spor pentru a vă aduce pe micile ecrane miracolul talentului românesc în noul sezon al emisiunii. Filmările au început în urmă cu câteva zile, iar Smiley și Pavel Bartoș au tras primele duble din sezonul 11. Sâmbătă și duminică, primii concurenți au pășit pe marea scenă a talentului, prilej pentru Alexandra Dinu să ia contact cu atmosfera unică din juriu.

Actrița, care l-a înlocuit pe coregraful Mihai Petre în juriul emisiunii Românii au talent, a avut parte de prima expunere online din postura de jurat al celui mai îndrăgit show de divertisment din România.

Fotografia a fost postată în mediul online de make-up artistul Miky Puran, care a reușit să pună în valoare toate atuu-rile vedetei.

„Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit. Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul! Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba”, spunea Alexandra Dinu când a fost confirmată în juriul emisiunii.

Pavel Bartoș și Smiley, nerăbdători să revină pe scenă

Pavel și Smiley au tras primele cadre la Iași, în mijlocul moldovenilor. Cei doi au dezvăluit pe YouTube cât de nerăbdători sunt să revină în show.

„Sunt foarte bucuros că reușim să facem sezonul ăsta în condițiile date. Înțeleg că au venit foarte mulți oameni talentați și abia așteptăm să-i vedem pe scenă”, a spus Smiley, care a adăugat că anul acesta emisiunea va avea niște prezentatori „unu și unu”.

Andra le-a transmis un zâmbet larg, pe Instagram, admiratorilor emisiunii: „Din zâmbetul meu sper că se vede ce surprize plăcute rezervă al 11-lea sezon Românii au talent! Vă pup de la filmări!”

Fotografii: Getty Images/YouTube

Vezi și VIDEO: Alex Velea rupe contractele cu Lino Golden și Mario Fresh! - Trending Review cu Daragiu - episodul 42