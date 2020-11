Primul lucru pe care l-a făcut Vlăduța Lupău după ce s-a vindecat de COVID-19: „O să aveți surprize”

În urmă cu 14 zile, Vlăduța Lupău își anunța fanii din mediul online că are coronavirus și că este izolată la domiciliu, starea ei de sănătate fiind bună.

Acum, celebra artistă a revenit pe Instagram cu un mesaj plin de fericire, prin care afirma că s-a vindecat și că poate ieși din nou din casă, lucru pe care și-l dorea foartea mult. Mai mult decât atât, Vlăduța Lupău a dezvăluit că imediat după ce a ieșit din izolare a mers la studio, pentru a înregistra noi piese.

„Bună dimineața! Au trecut cele 14 zile de «arest la domiciliu». Este foarte bine să știi că poți să ieși din casă după așa de multă vreme. Am atâtea lucruri de făcut, mi le-am notat în agendă, ca să știu exact, pe oră, pe zile, ce am de făcut. Și abia aștept să-mi reiau activitatea. Am ieșit din casă! Abia am așteptat să ies din izolare și am avut niște lucruri foarte importante de făcut, iar primul, cel mai important, este că am lipsit de la studio și am venit la Paul, să facem ceva foarte frumos. O să aveți și surprize, dar anul ce vine”, a spus Vlăduța Lupău pe instastory.

foto: Instagram Vlăduța Lupău

