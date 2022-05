Primul mesaj al lui TJ Miles după ce a fost eliminat de la Survivor România. Ce a postat pe Instagram

TJ Miles a părăsit aseară competiția Survivor România, chiar înainte ca domnul Dan să anunțe individualele.

Citește și Concurenții din echipa Tigri se bucură de apeluri video cu rudele apropiate. Reacția lui Alexandru când își vede fiica

Imediat după ce a ieșit din competiție, TJ Miles și-a recăpătat accesul la tehnologie și internet, iar primul lucru pe care l-a făcut a fost să vorbească cu fanii lui de pe Instagram.

"I'm back, baby! Big blană! M-am întors din junglă, arăt ca un jungle man, Tarzan. Mă simt foarte bine, mi-a fost dor de toți. Vă mulțumesc tuturor care m-ați susținut, din tot sufletul. Nu-mi vine să cred prin ce am trecut, aproape cinci luni în junglă. Trasee după trasee, sunt așa de fericit că m-am întors cu bine. Am multe proiecte care vor urma. Arăt bine, am slăbit 5 kilograme. Vă iubesc, te iubesc România pentru tot. E incredibil să fiu între pereți. Mi-a rămas un cocos. Sunt înapoi în civilizație. Încă nu m-am adaptat. Cea mai tare experiență ever!", a spus acesta.