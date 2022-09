Cum o poreclea Prințesa Diana pe Camilla, Regina Consoartă a Marii Britanii

Căsnicia dintre Charles și Prințesa Diana a fost foarte controversată, asta din cauza aventurilor și scandalurilor în care au fost implicați cei doi. Prințul moștenitor a intrat în vizorul tuturor imediat după ce s-a aflat că „Prințesa Inimilor”, așa cum era cunoscută Diana Spencer, a murit într-un accident tragic. Mulți știau că Charles avea o aventură cu Camilla, prima lui iubire, dar subiectul era adesea evitat, mai ales în spațiul public. Află cum o poreclea Prințesa Diana pe Camilla, acum Regina Consoartă a Marii Britanii!

În cartea ei, numită „Diana: The Last Word”, a numit-o pe Camilla, actuala Regină Consoartă a Marii Britanii, „Rottweiler”, căci avea exact comportamentul unui patruped. În acest sens, Prințesa D amintea că „odată ce și-a înfipt dinții într-un lucru, refuză să-i mai dea drumul”, făcând astfel referire la Charles.

La rândul său, Camilla Parker a folosit și ea o poreclă pentru Prințesa de Wales. Conform mărturisirilor autorului regal Tom Bower, aceasta ar fi numit-o „vacă nebună”.

Prințesa Diana și Camilla au fost, cândva, prietene

Tânără și îndrăgostită până peste cap de Charles, Prințesa Diana a crezut că relația dintre cei doi era una de prietenie, însă în realitate lucrurile aveau să evolueze în direcția total opusă.

Tânăra Diana și-a dat seama că soțul ei are o aventură cu Camilla atunci când acesta i-a cumpărat o bijuterie.

„Cineva din biroul lui mi-a spus că a comandat o brățară pentru ea. Așa că, într-o zi, am intrat în biroul lui și am întrebat: „Oh, ce este în acest pachet?”. La care el a răspuns: „Nu trebuie să te uiți la asta”. Am deschis pachetul și era o brățară. Am fost devastată și m-am gândit că urma să i-o dea în seara respectivă”, a dezvăluit Prințesa Diana, într-un interviu pentru presa internațională.

