Prințul Harry s-a angajat la o companie din Silicon Valley și are funcție de conducere

Odată cu părăsirea Familiei Regale, Prințul Harry nu a obținut doar independența financiară. Nepotul Reginei Elisabeta a II-a și-a câștigat dreptul de a munci unde îi place, pe salariul negociat de el.

Prințul Harry s-a angajat pentru prima dată de la ieșirea de sub tutela Casei Regale Britanice și e mai încântat ca niciodată. Într-un interviu acordat publicației The Wall Street Journal, prințul a dezvăluit că a acceptat un post de conducere în cadrul startup-ului BetterUp Inc, un unicorn din Silicon Valley care activează în domeniul asigurării de servicii de sănătate mintală.

Compania, evaluată de peste 1,7 miliarde de dolari, nu a dezvăluit salariul și pachetul de beneficii pe care le va avea Prințul Harry. Însă poziția pe care o ocupă presupune un pachet salarial anual compus din 7 cifre.

Noua funcție a lui Harry va fi de Chief Impact Officer (CIO) și, din această postură, se va supune doar CEO-ului companiei.

„Intenționez să contribui la influențarea vieții oamenilor. Coachingul proactiv oferă posibilități nesfârșite de dezvoltare personală, conștientizare sporită și o viață mai bună”, a spus Prințul Harry.

Superiorul său consideră că Harry va contribui la inițiative, inclusiv la luarea unor decizii strategice ale companiei. Totodată, se așteaptă ca soțul lui Meghan Markle să pledeze public pe subiecte legate de sănătatea mintală.

Noul șef al Prințului Harry: „Suntem impresionați”



Alexi Robichaux. FOTO: betterup.com

Într-o intervenție la Sky News, noul șef al Prințului Harry, antreprenorul Alexi Robichaux, a dezvăluit că a ajuns la nepotul Reginei, anul trecut, prin intermediul unui prieten comun. CEO-ul companiei are doar cuvinte de laudă pentru Harry.

„Am fost atât de impresionați și chiar cred că a fost o chimie naturală și o sinergie în ceea ce privește perspectivele și contribuțiile pe care le poate avea el, în mod creativ, la BetterUp pentru a ne asigura că ne vom îndeplini misiunea”, a spus Alexi Robichaux.

Primul job real al Prințului Harry se desfășoară mai mult online în prezent, însă, în momentul în care epidemia din SUA se va restrânge, nepotul Reginei este așteptat să-și ia în primire biroul din San Francisco.

Prințul Harry, obișnuit cu organizațiile umanitare

Prințul Harry și-a exprimat intenția, în repetate rânduri, de a lucra în domeniul sănătății mintale. Pe vremea când își făcea datoria față de Coroană a avut ocazia să cunoască munca multor organizații de profil, pe care le-a susținut împreună cu Meghan Markle.

Apropierea de BetterUp nu este întâmplătoare. Nepotul Reginei a recunoscut că a folosit anterior aplicația companiei și unul dintre antrenorii săi personali, în scop personal, vreme de câteva luni.

Mai mult, Meghan Markle a dezvăluit, în timpul interviului acordat realizatoarei Oprah, că s-a confruntat cu probleme de sănătate mintală în timpul șederii sale la Londra și că, la un moment dat, a avut tendințe suicidale.

