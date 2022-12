Prințul William ar fi spus că nu se va uita niciodată la documentarul cu Harry și Meghan Markle

Documentarul realizat de Harry și Meghan Markle a stârnit nenumărate controverse, mai ales în rândul britanicilor, fiind chiar desemnat de către marii istorici „o insultă” la adresa monarhiei.

Lansat în urmă cu doar câteva zile și disponibil momentan în numai trei episoade, serialul „Harry și Meghan” a declanșat deja reacții dure în întreaga lume. De curând, mai mulți istorici și politicieni britanici i-au sfătuit pe Ducii de Sussex să nu își facă apariția la încoronarea Regelui Charles din 6 mai 2023, iar răspunsul Prințului William ar fi fost la fel de aspru.

Potrivit unor surse din interiorul Casei Regale, citate de The daily beast, prințul William ar fi declarat că nu va urmări serialul lansat pe platforma de streaming: „A spus că nu se va uita niciodată la documentar și știm că nu o va face”.

De asemenea, reprezentanții Casei Regale susțin cu tărie că multe afirmații făcute de Meghan Markle și Prințul Harry în primele trei episoade sunt total false. Fosta actriță a susținut că, înainte de nuntă, mai multe persoane de la palat au încurajat-o să nu își invite nepoata, pe Ashleigh Hale.

„Acest lucru pur și simplu nu s-a întâmplat. Nu am dat niciodată sfaturi sau îndrumari cu privire la cine din familia sau prietenii ei ar trebui sau nu să vină la nuntă. Am o amintire foarte clară cu ea (Meghan) spunând că are o nepoată pe care în alte împrejurări i-ar fi plăcut s-o invite, dar nu a vrut pentru că ar fi atras atenția. Nu i-am spune niciodată să nu-și invite propria nepoată la nuntă și nu ne-am implica niciodată în relațiile personale”, se mai arată în sursa citată anterior.

