Procesul anului, Johnny Depp-Amber Heard: jurații au adormit în timpul depozițiilor

Șase săptămâni de audieri și o luptă crâncenă pentru aflarea adevărului – acesta a fost procesul anului dintre Johnny Depp și Amber Heard. Disputa a fost istovitoare pentru cei șapte jurați, care au adormit în timpul depozițiilor, spune o persoană care a asistat la toate ședințele.

Stenografa Judy Bellinger, care a transcris toate depozițiile martorilor din procesul Johnny Depp-Amber Heard, a dezvăluit că jurații au clacat din cauza oboselii. Femeia a mărturisit că mulți dintre ei au ațipit în mijlocul mărturiilor, mai ales cele video.

„A fost greu pentru că au existat multe depoziții video. Pur și simplu stăteau acolo și, dintr-o dată, le vedeam capul căzând”, a spus Judy Bellinger, conform canalului YouTube Law&Crime Network.

#JudyBellinger, the #Depp v. #Heard freelance court reporter, said in an EXCLUSIVE interview that some jurors were dozing off during the defamation trial. pic.twitter.com/4w87MArswy