Quentin Tarantino a făcut bani de mic, dar a jurat să nu-i dea mamei niciun cent. Care e motivul

Quentin Tarantino e unul dintre cei mai neconvenționali regizori de film din lume, iar acesta este unul dintre motivele pentru care puțini pot lucra cu el. Cineastul a dezvăluit un aspect mai puțin cunoscut din copilăria lui.

Tarantino (58 de ani) nu iubea deloc școala, pe care o considera plictisitoare. În schimb, știa încă din generală că vrea să lucreze în industria filmului. De aceea, a început devreme să scrie scenarii de film, activitate care a nemulțumit-o pe mama lui.

Cineastul a dezvăluit că, la un moment dat, mama lui i-a interzis să mai pieardă vremea cu scenariile lui. Iar asta l-a determinat pe Tarantino să ia o decizie radicală.

„Când ea mi-a spus asta în modul acela sarcastic, mi-am zis: Ok, doamnă. Când voi deveni un scenarist de succes, nu vei vedea un sfanț de la mine. N-o să vezi nicio casă. N-o să ai nicio vacanță, niciun Cadillac. N-o să primești mimic. Pentru că ai spus asta”, a mărturisit regizorul în podcastul The Moment al scenaristului Brian Koppelman.

Și, s-a ținut de cuvânt? „Da, am ajutat-o când a avut probleme cu Fiscul. Dar n-a primit nicio casă. Niciun Cadillac, nicio casă”, a mai spus regizorul.

Tarantino a dezvăluit că vorbele mamei sale, care avea 16 ani când l-a născut, l-au afectat emoțional toată viața. Însă, tonul sarcastic al mamei a contribuit îmtr-o oarecare măsură la succesul său de mai târziu.

