Radu Palaniță, câștigătorul sezonului 10 Românii au talent: „Voi rămâne același om”

Viața lui s-a schimbat peste noapte, deși nimic nu anunța asta. Nici el nu anticipa succesul de la Românii au talent. Radu Palaniță, câștigătorul cecului de 120.000 de euro, le-a transmis un mesaj clar românilor care l-au votat.

Radu Palaniță și-a găsit cu greu cuvintele când a fost anunțat drept câștigătorul sezonului 10 al show-ului Românii au talent. Momentul l-a copleșit atât de tare încât s-a simțit dator să revină cu mulțumiri. Și a făcut-o pe contul său de socializare, unde a fost felicitat din nou pentru reușita sa remarcabilă.

„Nu cred să-mi aduc aminte să fi câștigat vreodată ceva. Adică, tot ce-am câștigat, am câștigat prin muncă. E senzațional. Încerc, cumva, să-mi caut cuvintele și nu le găsesc”, s-a confesat Radu Palaniță.

El le-a făcut și o promisiune celor care l-au votat în finala Românii au talent de vineri seară.

„Vă promit că voi rămâne același om. Nu am niciun motiv să mă schimb și nu o să fie niciun motiv care să mă poată schimba ca și om, ca și caracter. Am fost același de când mă știu și voi rămâne la fel. Eu vă mulțumesc din suflet pentru ceea ce am realizat chiar împreună cu dumneavoastră”, a spus câștigătorul marelui premiu.

Radu Palaniță a reușit să câștige sezonul 10 al emisiunii Românii au talent după ce a obținut cele mai multe voturi din partea publicului în „finala de acasă”. El a interpretat o piesă care spune multe despre parcursul său în viață, My Way – Frank Sinatra.

Nu are studii muzicale, e mecanic auto, dar și-a descoperit talentul la o petrecere unde a fost remarcat de prieteni.

Fotografii: PRO TV

Vezi și VIDEO: Radu Palaniță, prima apariție în direct după ce a câștigat 120.000 de euro. Ce vrea să facă cu banii