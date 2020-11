Raluca Pastramă, fericită în parc alături de fetițele ei și ale lui Pepe! Ce a postat pe Instagram

La începutul lunii noiembrie, Pepe a anunțat prin intermediul paginii lui de YouTube că Raluca Pastramă a decis să divorțeze de el, artistul afirmând că nu vrea să vorbească foarte mult despre acest lucru.

„Vreau să fac un anunţ extrem de important pentru mine și cred că și pentru voi. E trist, totodată, dar e adevărat. Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge acelaşi drum. Mai exact, vom divorţa în curând. Este o decizie asumată. Mai exact, nu am avut încotro. A hotărât să pună punct relaţiei. În momentul de faţă nu mai locuim împreună de mai bine de două săptămâni. Dar, de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate şi multete încercări de împăcare, ne înţelegem foarte bine. Chiar ne înţelegem foarte bine, pentru că am înţeles nişte lucruri şi eu, şi ea. Nu mai există tensiuni sau cel puţin nu vrem să fie acele tensiuni. Ne-am asumat această separare şi vrem să ne creştem frumos copiii, vrem să avem o comunicare bună pentru educaţia lor şi pentru fericirea copiilor noştri. Cel mai greu ne-a fost să discutăm cu copiii. După ce am trecut acest prag, vă mărturisesc că restul nu mai contează. Noi știm mai bine ce e în familia noastră, cât de frumos a fost, cât de încercată a fost relația noastră, cât de mult am crezut în ea și cum s-a terminat. Și vrem să avem o relație civilizată în continuare, pentru copiii noștri. Suntem doi oameni maturi, ne asumăm. Fiind de comun acord, pentru că aşa a trebuit să fie, vom merge la notar şi nu există niciun fel de proces, litigii sau alte speculaţii. Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major, nu există un motiv real. Dar, dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Ce putem să facem? Am încercat, am făcut tot posibilul. Dacă nu se poate, nu se poate. Eu cu Raluca comunicăm foarte bine. Ne vedem zilnic. Copiii sunt în fiecare zi la grădiniţă, dorm şi cu mine, dorm şi cu Raluca. Avem o comunicare perfectă, nu ne vom certa niciodată. Știm exact ce am decis și sunt deciziile noastre”, a spus Pepe pe YouTube.

De când Pepe a anunțat acest lucru, Raluca Pastramă a fost o prezență rară în mediul virtual, alegând să posteze fotografii în care apare alături de cele două fetițe pe care le are cu artistul, Maria și Rosa.

Din păcate, zilele trecute aproape toate tabloidele din România, printre care și Click, au notat că Pepe și-ar fi agresat soția în parcarea stadionului Dinamo, iar Raluca Pastramă a cerut ordin de protecție.

După ce aceste informații au apărut în mediul online, fosta parteneră a lui Pepe a postat pe Instagram mai multe story-uri în care apare în parc, în timp ce se dă în leagăn, iar alături de ea se află Maria și Rosa, fetițele ei.

foto: Instagram Raluca Pastramă

