Ramona Gabor, apariție incendiară în costum de baie! Cum s-a pozat cu prietena sa în Dubai

Șampanie fină și un platou imens de scoici, servite la bordul unei ambarcațiuni de lux. Ramona Gabor se răsfață mai ceva ca o prințesă în Dubai și dacă este să ne luăm după pozele pe care le postează pe Instagram, șatena este într-o continuă vacanță.

Sora mai mică a Monicăi Gabor duce o viață de lux în Emiratele Arabe Unite și este înconjurată de prietene numai una și una.

În cel mai recent story pe care l-a postat pe Instagram, Ramona apare alături de Alma, o rusoică super sexy. Cele două prietene s-au filmat în costum de baie și și-au etalat trupurile fără cusur.





Îmbrăcate cu costume minuscule, de culoare albă, Ramona și Alma au făcut furori în mediul online. Rusoaica de 23 de ani a desfăcut și o șampanie în camera de hotel, apoi distracția s-a mutat la bordul unei ambarcațiuni.



Prietena Ramonei este fotomodel, iar pagina ei de Instagram este plină de fotografii cu ea în ipostaze incendiare. Pe catwalk apare și Ramona Gabor, însă mai nou tânăra are succes ca antreprenoare. Ramona și-a lansat un parfum oriental, care îi poartă numele. O sticluță costă 150 de euro și se pare că e la mare căutare.



Ramona Gabor, dezvăluiri despre cum se întreține în Dubai

Într-un interviu acordat click.ro, Ramona Gabor a vorbit despre viața sa departe de România, explicând care sunt sursele ei de venit.

”Am avut începuturi modeste, însă acum simt că da, am tot ceea ce îmi trebuie în Dubai, mi-am cumpărat propriul apartament, am afacerea mea, am un nume aici, sunt conectată suficient de bine pentru a îmi dezvolta afacerea, nu cred că-mi mai trebuie nimic din punct de vedere financiar, însă din punct de vedere emoţional probabil singurul lucru care ar lipsi acum este un partener de viaţă şi o familie, dar nu cred că sunt pregătită momentan pentru acest pas în viaţa mea”, a declarat aceasta pentru sursa citată mai sus.

Fotografii: Instagram Ramonagabor/ Almaprtsich

