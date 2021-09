Ramona Păuleanu, victima furtului de date personale: „Vouă vi s-a întâmplat așa ceva?”

Ramona Păuleanu a dezvăluit un episod incredibil petrecut în timp ce era însărcinată, eveniment care a marcat-o. Prezentatoarea de la meteo a detaliat cum a ajuns victima unui furt de date personale.

Pe când era însărcinată, Ramona Păuleanu a primit mai multe apeluri telefonice de la persoane necunoscute care au abordat-o pentru a-i vinde diverse lucruri. Prezentatoare rubricii Meteo de la PRO TV a mărturisit că a suspectat întotdeauna faptul că există oameni care vând date personale (adrese, numere de telefon, starea de sănătate), însă nu se aștepta să ajungă ea însăși o victimă.

„Sunt din ce în ce mai convinsă că asta se întâmplă și cu oamenii cu diverse suferințe sau cu gravidele. Că sunt persoane care vând informațiile personale, medicale, unor persoane care au legături cu anumite clinici sau firme, fie direct firmelor interesate.

Altfel nu-mi explic cum am primit până acum trei telefoane de la persoane pe care nu le cunosc, dar care îmi știau numele, că sunt însărcinată, ce fel de sarcina am, evident - numărul de telefon, dar chiar și numele unor asistente cu care am intrat în contact sau numele medicului care mă urmărește, că să-mi vândă anumite produse sau servicii care țin de copil/naștere”, a scris Ramona Păuleanu pe contul ei de socializare.

Jurnalista a spus că una dintre persoanele care au abordat-o era o femeie care voia să-i vândă cursuri de puericultură. Alta spera să o convingă să cumpere pachete pentru recoltare și stocare de celule stem și era cât pe ce să-i cadă în plasă.

„Mi-a spus că este colaboratoare a clinicii unde merg și că, mai mult decât atât, inclusiv medicul meu curant are celulele copilului la ei. Doar un telefon a trebuit să dau că să aflu că totul era o minciună. Dar femeia asta știa extrem de multe lucruri despre mine, ceea ce este absolut revoltător.

Unde este protecția datelor cu caracter personal, secretul profesional, medical, bunul simț - până la urmă? Să tac, ar însemna să fiu părtașă la potlogăria asta, așa simt. Vouă vi s-a întâmplat așa ceva sau doar mie?”, a întrebat Ramona pe contul ei social.

Și, din câte se pare, fenomenul este generalizat în România. Mai mulți admiratori ai Ramonei au reclamat incidente asemănătoare.

Ramona Păuleanu a născut o fată și un băiat în urmă cu 5 luni. Din nefericire, băiețelul ei, Luca , e încă în spital din cauza nașterii premature și a unei bacterii luate din spital.

